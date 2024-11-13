

سيفتقد مدرب إنجلترا المؤقت لي كارسلي إلى 8 لاعبين كان قد استدعاهم لمواجهة اليونان وايرلندا ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.



وانسحب تباعا بداعي الإصابة كل من ثنائي أرسنال ديكلان رايس ويوكايو ساكا، وثنائي تشلسي ليفي كولويل وكول بالمر وثنائي مان سيتي فيل فودن وجاك غريليش بالإضافة إلى مدافع ليفربول ترنت ألكسندر أرنولد وحارس ساوثمبتون أرون رامسدايل.



وقرر كارسلي استدعاء 5 لاعبين بدلا من هؤلاء، وهم: مورغان روجرز (استون فيلا) وذلك للمرة الأولى، بالإضافة إلى حارس مرمى بيرنلي من الدرجة الأولى (تشامبيونشيب) جيمس ترافورد، والمدافع تينو ليفرامنتو (نيوكاسل) وجاراد برانثويت (ايفرتون) وجاريد بوين (وست هام).



وتلتقي إنجلترا مع اليونان غدا في أثينا، قبل أن تستقبل ايرلندا الاحد.



وتسلم كارسلي منصبه خلفا لغاريث ساوثغيت بعد نهائيات كأس أوروبا الصيف الماضي بصورة مؤقتة، وسيسلم الأمانة إلى الألماني توماس توخل الذي عينه الاتحاد الانجليزي مدربا الشهر الماضي، على أن يتسلم منصبه رسميا مطلع العام المقبل.