أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أنها قررت انتهاء الدوام ووقف جميع المحاضرات الدراسية التي تبدأ بعد الساعة 12 ظهرا بكليتي التربية الأساسية والدراسات التجارية وذلك ليومي الخميس 14 الجاري والثلاثاء 19 الجاري، وذلك بسبب قرب تلك الكليات من ستاد جابر الدولي ولإنجاح تنظيم دولة الكويت للفعاليات الرياضية التي تقام بستاد جابر الرياضي. وقالت الهيئة في بيان صحافي لها إن هذا القرار جاء بناء على التنسيق الذي تم بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.نادر الجلال ووزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وتوجيهاتهما للإسهام بنجاح الفعاليتين الرياضيتين اللتين من المتوقع أن يتواجد بهما جماهير غفيرة.



وأشارت إلى أن الكليات المشمولة بالقرار هي (كلية التربية الأساسية - كلية الدراسات التجارية) وذلك لقربها من مكان الحدث الرياضي، مؤكدة حرصها على التعاون مع جميع جهات الدولة لإنجاح كافة الفعاليات والأنشطة الرياضية الكبرى وغيرها والتي تستضيفها البلاد.



وأوضح مدير عام الهيئة د.حسن الفجام أنه تلقى طلبا من الاتحاد الكويتي لكرة القدم بشأن تنظيم مباراتي منتخب الكويت الوطني لكرة القدم أمام نظيره منتخب كوريا الجنوبية الخميس المقبل وشقيقه المنتخب الأردني يوم الثلاثاء المقبل ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم (2026)، مضيفا أن هذا القرار من شأنه تسهيل عملية تنظيم دخول وخروج الجماهير بكل سهولة ويسر، وتوفيرا لمواقف السيارات التابعة لكليات الهيئة للجماهير إسهاما من الهيئة وحرصا على نجاح جميع الفعاليات والأنشطة الوطنية.