عبدالعزيز الفضلي



استكملت وزارة التربية جميع استعداداتها للبدء باستقبال طلبات التقديم على التسجيل في الصندوق الخيري لرعاية الطلبة المحتاجين للعام الدراسي الحالي 2024/ 2025. وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن ان الوزارة خصصت مبلغا يقارب 4 ملايين و800 ألف دينار كميزانية للصندوق، مشيرة إلى ان الأولوية للطلبة مستوفي الشروط من المقيمين بصورة غير قانونية. وبينت المصادر انه سيتم فتح باب التقديم الأسبوع المقبل في مبنى الإدارة الــعامة للتعليم الخاص بمنطقة مبارك الكبير التعليمية، مشيرة إلى ان هناك لجنة مختصة ستقوم بمراجعة الملفات والتدقيق على الأسماء المستحقة قبل اعتمادها بشكل رسمي وإبلاغهم بذلك.