

عبدالعزيز الفضلي



تاكيدا لما نشرته «الأنباء» في عدد الأمس، أعلن الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بالتكليف منصور الظفيري عن البدء في استقبال طلبات التسجيل في الصندوق الخيري عن العام الدراسي 2024-2025 وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر 2024.



وقال الظفيري في تصريح صحافي «إن استقبال طلبات المتقدمين يكون بمبنى الإدارة العامة للتعليم الخاص بمنطقة مبارك الكبير من الساعة 4 عصرا حتى الساعة 7 مساء، بشرط أن يتم حجز موعد من قبل المراجعين عبر منصة متى»، مبينا أن الصندوق مستمر في استقبال طلبات الطلبة المستوفين لشروط القبول حتى تاريخ 27 نوفمبر 2024. وذكر أن المتقدم عليه توفير شروط القبول، والتي تتمثل في تقديم أصل البطاقة الأمنية للأب سارية الصلاحية وصوره عنها، أصل البطاقة الأمنية للطالب وصورة عنها، وصورة من هوية الأم مع شهادة الميلاد للطالب، بالإضافة إلى صورة من آخر مؤهل دراسي (شرط النجاح)، مع ضرورة تقديم أصل شهادة لمن يهمه الأمر من المدرسة حديثة من واقع سجل الطالب.



وأكد الظفيري حرص قطاع التعليم الخاص والنوعي على إحكام الرقابة على أعمال الصندوق الخيري وضبط آلية الصرف، حيث تقوم الجهة المشرفة على الصندوق الخيري في ضوء التنظيم الحالي بإجراء تسوية شاملة من خلال صرف الدفعتين الأولى والثانية، من خلال مراجعة قوائم التسجيل والتحقق من قيد الطالب بالمدرسة واستمراره بها.