

ثامر السليم



أصدر مدير جامعة الكويت بالانابة د.اسامة السعيد تعميما بشأن تطوير نظام الحضور والانصراف لموظفي الجامعة، وذلك بعد ان تم تطوير الأنظمة بالجامعة من خلال توفير خاصية بصمة الوجه في تطبيق جامعة الكويت KUWAIT UNIVERSITY وربطها بنظام الخدمة الذاتية بما من شأنه تطبيق قرار بصمة الوجه لإثبات الحضور التواجد الانصراف وفقا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 2024 وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2024 سالفي البيان، وذلك على النحو الآتي:



على جميع الموظفين الخاضعين لنظام البصمة ضرورة تحميل تطبيق جامعة الكويت KUWAIT UNIVERSITY من المواقع المخصصة لذلك في جميع الأجهزة الحديثة، من خلال 1 QR CODE مع اتباع الخطوات الواردة في 2 QR CODE المشار إليهما أدناه.



وبين التعميم ان إدارة الموارد البشرية ستقوم بالتنسيق مع مركز نظم المعلومات وجميع مراكز العمل بالجامعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمطابقة بصمة الوجه لجميع الموظفين الخاضعين لنظام البصمة.



وبين التعميم ان جامعة الكويت بصدد تفعيل اثبات بصمة (الحضور/ التواجد/ الانصراف) عن طريق تطبيق جامعة الكويت KUWAIT UNIVERSITY وذلك بعد الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة أعلاه على أن يتم تحديد موعد التفعيل الرسمي للنظام بتعميم لاحق.