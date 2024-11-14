

استقبل وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر نائب رئيس «غوغل كلاود» لمنطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أنطوني سيرو، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والشركة في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا لاسيما فيما يتعلق بتعزيز البنية التحتية الرقمية في دولة الكويت.



وقال الوزير العمر، في تصريح لـ «كونا»، إن الاجتماع تناول كيفية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، إضافة إلى استعراض أحدث الحلول التقنية.



وأضاف أن الاجتماع تناول أيضا متابعة تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه مع الحكومة الكويتية عام 2023 والذي يعد ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الطرفين ودعم جهود التحول الرقمي.



وذكر أن افتتاح مكتب «غوغل كلاود» في الكويت في يوليو 2023 بترخيص من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر يؤكد التزام الشركة بتعزيز حضورها في السوق الكويتي ودعم مساعي التحول الرقمي من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية وتقديم حلول مبتكرة.



من جهتها، ذكرت الوزارة في بيان صحافي أن الجانبين أكدا على أهمية تطوير الشراكات الاستراتيجية التي تعود بالنفع على كافة القطاعات وتسهم في تحقيق رؤية «كويت جديدة 2035» الهادفة إلى التحول الرقمي وبناء اقتصاد ذكي ومستدام.



وأضاف البيان أن الجانبين شددا على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون المشترك من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتطوير الكفاءات الوطنية ورفع مستوى المهارات التقنية بما يسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في الكويت ويدعم مساعي الوزارة لتحقيق أهدافها المستقبلية.



ونقل البيان عن سيرو إشادته بجهود دولة الكويت الطموحة نحو التحول الرقمي، مؤكدا استعداد «غوغل كلاود» لدعم هذه المساعي عبر حلولها التقنية المتطورة وخبراتها العالمية في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.



وأشار إلى التزام «غوغل كلاود» بدعم رؤية «كويت جديدة 2035» من خلال توفير أحدث التقنيات في مجال الحوسبة السحابية مع تمكين الكفاءات الوطنية من خلال برامج بناء القدرات للمساهمة في بناء اقتصاد رقمي مزدهر ومستدام في الكويت.