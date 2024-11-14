أسامة أبوالسعود



استقبل وزير التربية سيد جلال الطبطبائي رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية عادل سعود العازمي واعضاء النقابة، حيث قدموا له التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه ونيل ثقة القيادة السياسية.



وأوضح العازمي، في تصريح صحافي، ان اللقاء مع الوزير تم خلاله مناقشة عدد من المطالب الخاصة بالعاملين بالوزارة ومنها آلية الحضور والانصراف وتخفيف العبء عن قسم الاجازات والدوام مع بعض المقترحات مثل عودة صلاحية الحضور والانصراف للمدارس التي تسهم في اريحية العمل.



واشار العازمي إلى انه تم تقديم كتاب عن كيفية التعامل مع حضانة المتعلمين خاصة في المدارس، كما تم طرح مقترح اضافة ايقونة لسجل الطالب خاصة بالحالة الاجتماعية بالمتعلمين بالمنطقة التعليمية واقتصارها على رئيس قسم شؤون الطلبة خاصة خلال العطلة الصيفية.



كما اشاد العازمي بقرار وزير التربية سيد جلال الطبطبائي بتكليف مكتب خدمة المواطن التابع لمكتب الوزير باستقبال كل المعاملات الخاصة بالتظلمات والشكاوى وطلبات حق الإطلاع إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي التابع للوزارة.



ولفت إلى أن متابعة المعاملات مع القطاعات المعنية إلكترونيا دون الحاجة للمراجعة حضوريا ومراجعة النتيجة عبر تطبيق «سهل» وموقع الوزارة من شأنه تسهيل سير العمل وتسريع إنجاز المعاملات للمراجعين وتحسين الكفاءة الإدارية وتعزيز الشفافية.



ونقل العازمي عن الوزير الطبطبائي دعمه الكامل لمطالب النقابة وفق القوانين والقرارات ايمانا بأهمية الدور النقابي كممثل شرعي للموظفين في دعم واتخاذ القرارات.



وفي ختام اللقاء وجه رئيس النقابة عادل العازمي واعضاء النقابة الشكر للوزير على حسن الاستقبال ودعمه لمطالب النقابة واتباع سياسية الباب المفتوح التي تسهل التواصل بين الوزير وموظفي الوزارة بما يسهم في تحقيق التطور المنشود في العملية التعليمية ودعم الموظفين.