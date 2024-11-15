تحدث الفنان أحمد عز عن تعاونه مع منة شلبي في فيلم «فرقة الموت»، وقال: «منة عشرة عمر، إحنا بدأنا مشوارنا سوا ودخلنا عالم السينما سوا، أنا بتمنالها نجاح كبير، منة بتاعت شغل أنا بحبها على المستويين الشخصي والفني، فربنا يديمها يا رب».



وفيلم «فرقة الموت» هو إخراج أحمد علاء وتأليف صلاح الجهيني، ومن بطولة عدد من النجوم، بينهم: أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، سماح أنور ومحمود حميدة، ويعد الفيلم التعاون الرابع بين منة وعز في السينما بعد أن قدما معا أفلام «الجريمة» و«بدل فاقد» و«حلم عزيز».



وتدور أحداث «فرقة الموت» في فترتي الثلاثينيات والأربعينيات من خلال قصة «الخُط» الذي أرعب منطقة الصعيد في تلك الفترة، وتم تشكيل فرقة خاصة يقودها أحد الضباط للقضاء على أسطورة الخط.



إلى ذلك، كشف أحمد عز، خلال لقائه في برنامج «et بالعربي»، عن علاقته بالفنان محمد إمام بعد لقائهما الأخير، وقال: «أتمنى أشتغل مع محمد، إحنا كلنا أصحاب من زمان بس هي الشغلانة بتبعدنا شوية».