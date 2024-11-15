حققت الطالبة فجر السهلي ميدالية برونزية في ختام أولمبياد الرياضيات العربي الرابع 2024 الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة.



وأعربت رئيسة وفد دولة الكويت الموجهة الفنية الأولى للرياضيات في وزارة التربية الكويتية شيخة الحجرف في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن سعادتها بتحقيق الطالبة السهلي نتيجة إيجابية في أولمبياد الرياضيات في الدوحة.



وقالت الحجرف إن الطلبة الكويتيين المشاركين في الأولمبياد خضعوا لبرنامج تدريبي مستمر منذ بداية العام الدراسي وذلك من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.



وأشارت إلى نجاح هذا البرنامج بعد تحقيق إحدى الطالبات الميدالية البرونزية وسط تنافس كبير من بقية الدول العربية المشاركة في هذا الأولمبياد.



وذكرت أنه تم كذلك تكريم الطالبتين مروى العازمي وسارة الحميدي بشهادة أفضل أداء خلال حفل ختام الأولمبياد.



ووجهت الحجرف الشكر والتقدير إلى دولة قطر على حسن الاستقبال والتنظيم وإلى وزارة التربية الكويتية على تسهيلها الإجراءات اللازمة من أجل رفع اسم دولة الكويت عاليا في مثل هذه المحافل الدولية.



واستضافت قطر أولمبياد الرياضيات العربي الرابع 2024 الذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم خلال الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر الجاري.



وشارك في الأولمبياد من دولة الكويت وفد من وزارة التربية برئاسة الموجهة الفنية الأولى للرياضيات شيخة الحجرف ونائب رئيس الوفد الموجه الأول للرياضيات جمال شاه والطلبة حسين الوزان وسارة الحميدي وفجر السهلي ومروى العازمي.