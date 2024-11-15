زار طلبة السنة السابعة بكلية طب الأسنان في جامعة الكويت الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين ضمن رحلاتهم الميدانية المجتمعية لطب الأسنان والصحة العامة.



وأجرى الطلبة فحصا فمويا لجميع المرضى في الجمعية، بالإضافة إلى قيامهم بشرح تعليمات نظافة الفم وتدريب ما يقارب 100 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام تقنية التنظيف بالفرشاة والخيط خلال الزيارة.



الجدير بالذكر أن هذه الرحلة نظمت من قبل د.جاغان كومار باسكرادوس ود.سعد بن قاسم من كلية طب الأسنان، وبدعم من استشاري وحدة الرعاية الخاصة بمركز العدان التخصصي لطب الأسنان د.فاطمة الصراف، وبتنسيق مع مديرة المواد المجتمعية بالجمعية الكويتية لرعاية المعاقين هناء بغدادي.