أحرز فريق كلية الحقوق لقب بطولة دوري مناظرات كليات جامعة الكويت باللغة العربية بنسختها العاشرة للعام الجامعي 2024/2025 بعد فوزه على فريق كلية العلوم الطبية المساعدة، وكان موضوع المناظرة «يرى هذا المجلس بأن قرار مغادرة وافدي الـ 60 يضر بسوق العمل».



وأجريت القرعة بين الفريقين، حيث اتخذ فريق كلية العلوم الطبية المساعدة دور المعارضة وفريق كلية الحقوق دور الموالاة، وأجريت المنافسات النهائية تحت رعاية مدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د.أسامة السعيد على المسرح الروماني في كلية العلوم الحياتية بمدينة صباح السالم الجامعية، وبحضور كل من القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة أ.د.جاسم الحمدان، والقائم بأعمال عميد كلية العلوم الحياتية د.نواف الهاجري، ونائب المدير العام لقطاع تنمية الشباب بالهيئة العامة للشباب بالتكليف عبدالله العدواني، وعدد كبير من طلبة جامعة الكويت.



وأكد القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة في جامعة الكويت أ.د.جاسم الحمدان أن عمادة شؤون الطلبة تسعى من خلال دوري مناظرات كليات جامعة الكويت إلى تعزيز ثقافة الحوار وفن التناظر، إضافة إلى إعداد قادة المستقبل من أبنائنا الطلبة المشاركين في هذا الدوري.



ولفت الحمدان إلى أن الأنشطة الطلابية التي تقدمها العمادة كدوري المناظرات تأتي لتنمية فرص تمكن طلبة الجامعة من التعبير الإيجابي في المجتمع وتنمية وتطوير مهارات القيادة لديهم، ومما يؤكد على ذلك إطلاق مشروع مناظرات الكويت بدعم من الهيئة العامة للشباب، وبشراكة مع جامعة الكويت، والفريق الوطني للمناظرات، ووزارة التربية، والإدارة العامة للتعليم الخاص.



وأشاد بجهود جميع اللجان العاملة في عمادة شؤون الطلبة، إضافة إلى فريق العمل الطلابي الذي شارك في تنظيم هذه الفعالية، معربا عن فخره بالكوادر التي عملت خلال الفترة الماضية لإنجاح نشاط دوري المناظرات لهذا العام، ومنهم المشرف العام للمناظرات د.نوال الكندري، ورئيس اللجنة الإعلامية نورة الغنام، بالإضافة إلى دور المحكمين الذين تجاوز عددهم 37 محكما من مختلف القطاعات التعليمية في الكويت بإشراف أ.عبدالعزيز العنزي من وزارة التربية، وأيضا من الفريق الوطني للمناظرات، ودور طلبة الفريق التطوعي بجامعة الكويت في تنظيم الفعالية.



بدوره، أوضح نائب المدير العام لقطاع تنمية الشباب بالهيئة العامة للشباب بالتكليف أ.عبدالله العدواني، أن المناظرات الطلابية تعمل على تطوير مهارات الإقناع والتفكير النقدي التحليلي والبحث العلمي لدى الشباب بمختلف فئاتهم السنية، ودعما لذلك ارتأت وزارة الشباب إطلاق مشروع مناظرات الكويت والذي يضم وزارة التربية، وجامعة الكويت، ونادي المناظرات الكويتي، وممثلين عن المجتمع المدني، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف جميع الفئات العمرية من طلبة المدارس والجامعات وحتى ما بعد التخرج بما يتماشى مع رؤية كويت 2035.