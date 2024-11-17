تطرح للبيع بباريس في 16 ديسمبر المقبل مخطوطات وأغراض تذكارية كانت عائدة للرئيس الفرنسي الراحل شارل ديغول، بحسب ما أعلنت دار «آركوريال» التي تنظم المزاد عليها، وتعرض خلالها مخطوطة نداء 18 يونيو الذي أطلقه الجنرال الأشهر من لندن عام 1940. وأوضحت «آركوريال» في بيان، أن المزاد مبادرة من أسرة ديغول، وسيخصص جزء من ريعه لمؤسسة «آن ديغول» التي تحتضن وتواكب أشخاصا من ذوي الإعاقة.



وسبق أن نشرت كل هذه المخطوطات والرسائل تقريبا في 13 كتابا بعنوان «ليتر، نوت إيه كارنيه» Lettres، notes et carnets صدرت عن دار «بلون» بين عامي 1980 و1997. وأشارت الدار إلى أن من بين «أكثر من 350 قطعة» معروضة للبيع في المزاد مخطوطة كتاب ديغول الأول «لا ديسكورد شي لينمي» La Discorde chez l›ennemi الصادر عام 1924. وخمنت قيمتها بين 50 ألف يورو و60 ألفا.