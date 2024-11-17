القاهرة - ناهد إمام



أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن فتح باب تلقي طلبات توفيق أوضاع جميع الكيانات القائمة شركات - أفرادا، لمدة شهرين من تاريخ الإعلان، لمن سبق لهم التعامل مع جهات الولاية السابقة بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضي التي تقع داخل نطاق القرار الجمهوري رقم 262 لسنة 2018 بتعديل كردون ميناء ومدينة دمياط الجديدة، على أن يتم تقديم الطلبات بمقر جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة.



وأشار د.حسن الشوربجى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، إلى أن ذلك يأتي في إطار قرار الوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الكيانات والأفراد بالأراضي المضافة لأحوزة عدد من المدن الجديدة، وقرار رئيس مجلس الوزراء وملحقاته بشأن إجراءات وقواعد تحصيل مستحقات الدولة، وحرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها على مصلحة المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعدد من أحوزة المدن الجديدة، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.



وأوضح الشوربجى أنه يتم تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية أو الحيازة (أصل للاطلاع + صورة + رفع مساحي من جهة معتمدة) وفقا للقرارات المنظمة في هذا الشأن، وبناء على قرار الوحدة المركزية بهيئة المجتمعات العمرانية لسياسات وضوابط التعامل مع الكيانات والأفراد بالأراضي المضافة لأحوزة عدد من المدن الجديدة.



وحذرت الهيئة جميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع الى جهاز المدينة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورا، مشددة على أن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلا بطلانا مطلقا ولا يعتد به من قبل الهيئة.