عبدالعزيز الفضلي



طلب ديوان الخدمة المدنية من وزارة التربية تحديد الجهات التي ستعمل خلال الفترة المسائية والمقرر البدء بها في تاريخ 2025/1/5. وقال الديوان في كتاب وجهه لوزارة التربية «يرجى التكرم بموافاتنا بالبيانات التالية في حالة الرغبة بالعمل بالفترة المسائية وبعد مراعاة كافة الضوابط الواردة بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2024». وطالب الديوان بتزويده بمواعيد العمل الرسمية بداية الدوام بالجهة، والوحدات التنظيمية أو مراكز العمل بالهيكل التنظيمي التي ستعمل بالفترة المسائية وأعداد الموظفين المطلوب عملهم بهذه الفترة، وكذلك الجهات التي توجد لديها مراكز للعمل مكلف بها موظفون يعملون عقب الدوام الرسمي الحالي، عليها تقديم مقترح شامل لآلية تطبيق العمل بالفترة المسائية لهذه المراكز بحيث تتناسب مع نظام العمل بالفترة المسائية وبما يتناسب مع مصلحة العمل. ودعا الديوان إلى تزويده بالمعايير المقترحة للاختيار بين الموظفين للعمل بالفترة المسائية بما لا يخل بحسن سير العمل بالفترة الصباحية، الطريقة المقترحة لمتابعة العمل بالفترة المسائية، وفى حال تحديد مشرف للفترة المسائية تتم موافاتنا بالبيانات الوظيفية لمن وقع عليه الاختيار، وما يفيد موافقة جهة الإدارة على اختياره والمعايير التي اتبعتها جهة الإدارة في الاختيار.