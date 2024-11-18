أكد المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام أن الهيئة تسعى إلى تعزيز الوعي عبر مختلف المجالات العلمية باعتباره جزءا من رسالتها ومن أهمها الأمن الغذائي والدوائي وسبل استدامتها.



جاء ذلك في تصريح أدلى به الفجام للصحافيين أمس الأحد خلال بدء أعمال مؤتمر الكويت للأمن الغذائي والدوائي تحت شعار «تحفيز الاستمرارية والوعي والقدرة على الإنفاق في مجال الأمن الغذائي والدوائي» الذي تنظمه هيئة التطبيقي ويستمر ثلاثة أيام. وأشاد الفجام بجهود كلية العلوم الصحية في إقامة المؤتمر ومناقشة التحديات في مجال الأمن الغذائي والدوائي، علاوة على مناقشة استراتيجية واستمرارية الغذاء والدواء ودورها في صحة الإنسان.



من جهته، أكد عميد كلية العلوم الصحية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر د.بدر الخلف في كلمته خلال المؤتمر أن الأمن الغذائي والدوائي يمثل أولوية لتحقيق رفاه وصحة الأفراد وضمان استقرار المجتمع وتقدمه وسط التحديات العالمية مثل أزمة كورونا والأزمات الاقتصادية العالمية والحروب. وقال الخلف إن أهمية المؤتمر تكمن في تعزيز القدرة على الاستعداد والتكيف مع الأزمات إذ يسلط الضوء على أبرز القضايا والكشف عن الحلول المستدامة والشراكات الفاعلة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الاكتفاء على المستويين المحلي والإقليمي كما يمثل فرصة مثمرة لتبادل الأفكار والمقترحات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



بدورها، قالت رئيسة قسم العلوم الصيدلانية في كلية العلوم الصحية د.ميسا الصالح في كلمة مماثلة إن المؤتمر يهدف إلى مواكبة التحديات العالمية والمتطلبات المتزايدة لضمان الاستدامة، إذ يشكل الأمن الغذائي والدوائي ركيزة أساسية لاستقرار المجتمعات ورفاهية الشعوب.



وذكرت الصالح أن قسم العلوم الصيدلانية يعتبر من الركائز الأساسية لدعم الاستدامة في القطاع الصحي إذ يعمل على تأهيل فنيين يسهمون في تخفيف العبء عن الصيدلي، موضحة أن الاحصائيات تشير إلى زيادة ملحوظة في عدد خريجي تخصص فنيي الصيدلية في السنوات الأخيرة بما يلبي سوق العمل في هذا التخصص الحيوي. وبينت أن هذا الإقبال المتزايد على التخصص يعكس أهميته في تعزيز جودة الخدمات الصيدلانية، مشيرة إلى أن هذا التوجه يشكل خطوة لاستدامة القطاع الصحي بما يضمن توافر كوادر مؤهلة قادرة على المساهمة بفعالية لرفع جودة الخدمات الصحية. وأضافت أن الدول تواجه العديد من التحديات وتتطلب تضافر جهود الحكومات والمؤسسات والمنظمات من أجل بناء منظومة مستدامة لتحقيق الأمن الغذائي والدوائي.