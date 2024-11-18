ثامر السليم



اختتم المهرجان السينمائي السنوي الذي تنظمه وتستضيفه الجامعة الأمريكية الدولية AIU بالشراكة مع شركة «سينسكيب» فعالياته في الحرم الجامعي بالجهراء، والذي استمر من 10 إلى 16 نوفمبر الجاري، بأنشطة متنوعة شملت ورش عمل تفاعلية، وعروض أفلام مميزة، وحوارات مع شخصيات بارزة في عالم السينما، وتم إعلان الجوائز وتكريم الفائزين، وسط حضور غفير من محبي السينما والأفلام.



وفي هذا الصدد، قالت نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة الأمريكية الدولية أريج الغانم: حرصنا على ان يكون تنظيم المهرجان بأعلى مستوى على كل الأصعدة، مثمنة لفريق الجامعة جهدهم وعملهم الدؤوب وحرصهم على استقطاب الكفاءات.



وأشارت الغانم الى ان المهرجان ضم العديد من ورش العمل والحلقات النقاشية، كما تم عرض أفلام لبعض الطاقات الشبابية والربط بين الشباب وأهل الخبرة والمختصين لتزويدهم بالقواعد الأساسية لصناعة السينما، مؤكدة ان بداية فكرة المهرجان أتت من خلال انشاء كلية مختصة بهذا المجال، ولكنها تحتاج الى إجراءات طويلة، فدفعنا الامر الى البدء بالمهرجان وتلمسنا منه إقبال الشباب الكويتي على هذا التخصص، وشاهدنا ايضا اقبالا كبيرا منذ المهرجان الأول، وهناك مساهمات كثيرة لدعم الطاقات الشبابية.



وأضافت: ضم المهرجان نخبة من الطاقات الشبابية الواعدة والتي لديها شغف بهذا المجال من المختصين والخبراء وأهل الابداع وكذلك الحضور الرائع، مؤكدة ان أي صناعة لا تكون راقية او إبداعية إلا بأسس تعليمية قوية ومتينة، وبخلاف ذلك لن تكون ناجحة، وهذا ما دفعنا الى الحرص على الاهتمام بكل التفاصيل، وسعدت بوجود الفنانة القديرة حياة الفهد معنا في حفل الختام ولها بصمة كبيرة في عالم الدراما الكويتية والخليجية والعربية ووجودها معنا يعد إضافة حقيقة، مشيرة الى ان الأجيال تتعاقب على مشاهدة هذه الاعمال لما فيها من رسالة وفن راق يساعد على تربية النشء.



وتوجهت بالشكر لكل رعاة المهرجان والمشاركين في الورش والحلقات النقاشية والجمهور ولجنة التحكيم وفريق الجامعة الأمريكية الدولية.



بدورها، قالت الفنانة حياة الفهد ان المهرجان يعد خطوة عظيمة، وكل الشكر والتقدير إلى د.فايزة الخرافي وأريج الغانم والقائمين عليه، متمنية ان يستمر المهرجان ويتكرر وتكون هناك فعلا شركات انتاج «تبيض الويه»، مشيرة إلى اننا بلد الثقافة والفن فما الذي ينقصنا، وانا سعيدة ومتفائلة بهذا المهرجان وأتمنى لهم التوفيق.



من جهته، قال نائب رئيس الجامعة للأبحاث د.محمد القطان ان كل من شارك في المهرجان سيصلون بطريقة معينة إلى العالمية، وهدفنا تحويل مهارات الهواة الى محترفين من خلال ربطهم مع صناع القرار او المحترفين العالميين.



من جانبه، ذكر مدير إدارة العلاقات المؤسسية في «زين» الكويت حمد المصيبيح ان «زين» حرصت على دعم المهرجان، وهذه ليست المشاركة الأولى، والجميع فائز في هذا المهرجان، ومستمرون في دعمه، وتمنياتنا للجميع بالتوفيق.



بدوره، قال مدير إدارة التسويق في شركة السينما الكويتية الوطنية إبراهيم الجريدان ان التجربة كانت فريدة، وكنا أكثر من متحمسين لنرى ماذا نقدم وأثلج صدورنا ما رأيناه من نقاش ومحاضرات ومستوى ثقافي سينمائي من الطلبة وهو أكبر مما كنا نتوقع، مؤكدا ان «سينسكيب» ستستمر في مثل تلك الرعايات مستقبلا، ودورنا دعم المواهب الشبابية الكويتية.



ولفت الجريدان الى ان اسبوع المهرجان كان ناجحا جدا بالنسبة للحضور ولعشاق الأفلام، ونتمنى التوفيق للطلبة ولكل مهتم بمجال صناعة السينما.



في السياق ذاته، أعربت مساعد عميد كلية العمارة والتصميم في الجامعة الأمريكية الدولية عالية العزة عن فخرها بنجاح المهرجان، قائلة: فخورون بالمهرجان السينمائي السنوي الذي نظمته الجامعة بالشراكة مع شركة «سينسكيب»، مثمنة جهود المشاركين والرعاة والإقبال الكبير من الطلبة.