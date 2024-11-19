شارك مركز الكويت لمراقبة السموم بتمثيل الكويت في المؤتمر العلمي الثاني والعشرين لمؤسسة آسيا والمحيط الهادئ لطب السموم، حيث برزت مشاركته بتقديم أربع أوراق علمية متميزة، تأهلت إحداها لتكون ضمن قائمة أفضل الأوراق العلمية المقدمة في المؤتمر.

كما قام د. عبداللطيف العومي رئيس المركز بتقديم محاضرة علمية كأحد المحاضرين المدعوين في المؤتمر، وهو ما يعكس المكانة العلمية التي يحظى بها المركز الوطني على المستويين الإقليمي والدولي.

وتأتي هذه المشاركة ضمن سلسلة من الإسهامات العلمية البارزة للمركز، حيث سبق أن مثل المركز الكويت في مؤتمر أميركا الشمالية لطب السموم، الذي عقد في الولايات المتحدة الأميركية في شهر سبتمبر من العام الحالي، والذي يعد الأكبر عالميًا في مجال طب السموم، وشهد تقديم المركز لمحاضرة مميزة إلى جانب ورقة علمية لاقت إشادة واسعة.

تعكس هذه الإنجازات التزام مركز الكويت لمراقبة السموم بتعزيز مكانة الكويت العلمية في المحافل الدولية، والمساهمة الفاعلة في تطوير مجال طب السموم على المستويين الإقليمي والعالمي.