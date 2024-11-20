ثامر السليم



نظّمت أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بالتعاون مع قطاع الأبحاث في جامعة الكويت ندوة تحت عنوان «الأبعاد القانونية للبصمة البيومترية على ضوء الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات المحلية» تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.



وأكد المدير العام للأكاديمية العميد علي الوهيب خلال الندوة أن أهمية هذه الفعالية نابعة من تناولها موضوع البصمة البيومترية بشكل مبسط ومن كل أبعاده القانونية والفنية وغيره بمشاركة العديد من المتخصصين ذوي الخبرة بهذا الشأن.



ولفت العميد الوهيب إلى أن الندوة تأتي انطلاقا من الدور التوعوي ومفهوم المسؤولية الاجتماعية التي تؤديها أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية للإجابة عن أسئلة واستفسارات الجمهور والتركيز على أهمية إجراء البصمة ودورها الأساسي في المنظومة الأمنية ككل بما يتماشى مع القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان.



من جانبه، أكد مدير جامعة الكويت بالإنابة د.أسامة السعيد في كلمة له أن الندوة تهدف إلى مناقشة الأبعاد القانونية للبصمة البيومترية على ضوء الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات المحلية ويقدمها مجموعة من المتخصصين من مختلف الجهات المعنية في الدولة لتعزيز استخدام هذه التقنية بشكل آمن وفعال.



وأضاف السعيد أن الندوة والتعاون مع وزارة الداخلية تأتي التزاما بالمسؤولية المجتمعية والرؤية الوطنية، مشيرا إلى أن الجامعة هي الحاضن الأول للعديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع مختلف قطاعات الدولة مما يجعلها نقطة التقاء الخبرات والمصادر المختلفة لاستثمارها في مواجهة العقبات والتحديات ككل.



وأشاد بجهود أكاديمية سعد العبدالله وقطاع الأبحاث بجامعة الكويت في التنسيق لإقامة هذه الندوة «ونتطلع إلى استمرار عقد الندوات والمحاضرات التي من شأنها الارتقاء بالوعي الأمني في إطار الرسالة السامية لجامعة الكويت نحو خدمة المجتمع».