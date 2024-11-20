اشتملت قائمة الكتب التي أصدرها هذا العام مركز البحوث والدراسات الكويتية الذي يرأسه د.عبدالله الغنيم على الكتب التالية:



- «الكويت في ثلاثينيات القرن العشرين - مختارات من الوثائق البريطانية (1931-1940م) للاستاذ الدكتور عبدالله يوسف الغنيم.



- «معالم مدينة الكويت القديمة - الجزء السابع» تأليف م.صلاح علي الفاضل وفريق من الباحثين.



- «زواحف الكويت: دليل مصور» باللغتين العربية والإنجليزية، تأليف عبدالله الحداد ود.فوزية السديراوي.



- «سفير في بلد الإنسانية (مسيرة 30 عاما في الديبلوماسية والسياسة والعمل الإنساني»، من إعداد السفير الصومالي السابق عبدالقادر أمين شيخ.



- «معالم مدينة الكويت القديمة - الجزء الثامن»، تأليف م.صلاح علي الفاضل وفريق من الباحثين.



- «ثم تبقى الذكريات: عن عبداللطيف الكويتي وأغانيه»، من تأليف د.أحمد الصالحي.



- «سيد عبدالرزاق محمود الرزوقي (1900-1989م) - رحلة الرواد في عالم السياسة والديبلوماسية في الخليج»، إعداد د.سيف البدواوي وأ.حمزة عليان.



- «مكتب أسرة الحمد وشبكته التجارية في مواني المحيط الهندي في النصف الأول من القرن العشرين - دراسة وثائقية»، تأليف د.فيصل عادل الوزان.



- «الحرب السعودية -اليمنية (1924-1936) في وثائق أسرة الحمد الكويتية»، إعداد د.فيصل الوزان.



- «مكنز العبارات البحرية الكويتية: الأمثال والغطاوي والكنايات والمتلازمات اللفظية البحرية»، إعداد د.محمد جاسم بن ناصر.