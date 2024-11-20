ينطلق اليوم معرض الكويت الدولي للكتاب الـ 47 تحت رعاية سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة 31 دولة عربية وأجنبية من خلال 544 دار نشر.



وتأتي الدورة الـ 47 من المعرض تحت شعار (العالم في كتاب) ليكون تعبيرا عن أهمية الكتاب ودوره في تقديم الثقافة للمجتمع.



وقد تم اختيار رئيس مركز البحوث والدراسات الكويتية د.عبدالله الغنيم شخصية المعرض لهذا العام، وذلك لمساهماته الكبيرة في الثقافة الكويتية وتاريخها، إذ تم منحه وساما خاصا من المملكة الأردنية الهاشمية لدوره في إثراء قاموس القرآن الكريم بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.



وسيشمل النشاط الثقافي المصاحب للمعرض هذا العام 3 منصات مختلفة الأولى هي «الرواق الثقافي»، و«المقهى الثقافي» الذي يقدم أنشطة في قاعة الـ VIP ومن أهم أنشطته تكريم شخصية المعرض.



أما المنصة الثالثة فقد تم استحداثها هذا العام وهي زاوية «كاتب وكتاب» وتتضمن أمسيات لعدد من الروائيين.



وبمناسبة اختيار رئيسه د.عبدالله الغنيم شخصية لمعرض الكويت للكتاب هذا العام، فقد أعلن مركز البحوث والدراسات الكويتية عن إنجازاته من الإصدارات هذا العام وهي 10 كتب غطت موضوعات تاريخية وثقافية مهمة، بالإضافة إلى إصدار 4 أعداد مجلة «رسالة الكويت» التي قدمت عددا من المقاتلات ذات الجدة في الطرح من حيث الأدلة والمواد والنصوص التي تنشر لأول مرة. كما نظم المركز مجموعة من الفعاليات، مثل استقبال وفود رسمية وشخصيات بارزة محلية ودولية، والمشاركة في برامج تخص تلفزيون الكويت وتلفزيونات خليجية، فضلا عن كتابة المقالات الصحافية التي تعلق بعض منها بقضية الحدود الكويتية -العراقية منتصرا للحق الكويتي.



وأوضح المركز أنه أقام عدة حفلات لتدشين كتب صادرة وشارك في عدد من معارض الكتاب الدولية. كما قدم أيضا مساعدات لمجموعة من المخرجين والكتاب الذين أنجزوا أعمالا وثائقية وأوبريتات.



وقد تم نشر إصدار خاص بعنوان «عبدالله يوسف الغنيم» بمناسبة تسميته شخصية المعرض، من إعداد مهدي محمد عبدالعليم، تناول جانبا من السيرة الذاتية للأستاذ الدكتور عبدالله الغنيم ومعلومات عن نشأته وتعليمه ورحلته العلمية بقلمه بالإضافة إلى 4 قصائد قيلت فيه في مناسبات مختلفة، اثنتين منهما تنشران أول مرة.