القاهرة ـ محمد سامي



أنهى منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الوطني حسام حسن مشوار تصفيات الأمم الأفريقية بلا هزيمة بعدما تعادل إيجابيا على أرضه مع بوتسوانا 1-1 في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة.



وعقب اللقاء، أعرب حسام حسن في المؤتمر الصحافي عن استغرابه من بعض الآراء التي تقلل من نجاحات المنتخب، قائلا «بالنسبة لي النقد الإيجابي أن نتناقش فنيا عن طريقة اللعب واختيارات اللاعبين، لكن لا أنظر للتقليل من نجاحات المنتخب»، موضحا «الأندية المصرية المشاركة في افريقيا إذا لعبت ضد سيمبا أو الجيش الرواندي نقول أنها مجموعة قوية، أما منتخب مصر فنقول منتخبات ضعيفة، شاهدنا منتخب غانا يفشل في التأهل».



وأكد أن تلك الآراء أدت إلى عزوف الجماهير عن المدرجات بهذا الشكل بسبب التقليل من قوة مواجهات منتخب مصر، كما كشف عن تطلعه إلى عودة المنتخب للعب على ملعب ستاد القاهرة نظرا لسوء أرضية ملعب الدفاع الجوي.



وتصدر «الفراعنة» ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة مانحا التأهل لضيفه ووصيفه بوتسوانا صاحب الـ 8 نقاط، فيما فشلت موريتانيا رغم فوزها على الرأس الأخضر 1-0 في التأهل بعدما رفعت رصيدها إلى 7 نقاط.



هذا، ومن المقرر أن تقام نهائيات أمم أفريقيا بالمغرب في نسختها الـ 35 خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026، في ظل تواجد 6 منتخبات عربية هي: مصر، السودان، تونس، الجزائر، جزر القمر بالإضافة إلى المغرب البلد المضيف.



إلى ذلك، يعود الدوري المصري الممتاز لاستئناف نشاطه عقب نهاية الأجندة الدولية من خلال منافسات الأسبوع الثالث بدءا من غد الجمعة بمواجهات الأهلي والاتحاد، وبيراميدز مع البنك الأهلي، وفاركو مع إنبي.