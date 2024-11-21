بحث رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء حقوقي عويد الهطلاني أمس مع رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مامادو سو أطر التعاون المشتركة المتمثلة في ورش العمل المزمع إقامتها.



جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن وزارة الدفاع عقب استقبال اللواء الهطلاني وفدا من الصليب الأحمر برئاسة رئيس البعثة سو والوفد المرافق له.



وذكر البيان أنه تم خلال اللقاء الاطلاع على دور الصليب الأحمر في المتغيرات العالمية وما تشهده المنطقة من تطورات.



هذا، وحضر اللقاء كل من مسؤولة الشؤون الإنسانية د.هيام الفصام والمستشار القانوني للبعثة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي د.معز الهذلي وعدد من ضباط هيئة القضاء العسكري.