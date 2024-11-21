أقر مجلس الشعب مشروع قانون إحداث وزارة التربية والتعليم وإلغاء ‏القانون رقم 121 لعام 1944 وتعديلاته القاضي بإحداث الوزارة الحالية «‏وزارة التربية» لتحل الوزارة المحدثة بموجب أحكام هذا المشروع محل ‏السابقة في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.‏



ويهدف مشروع القانون إلى بناء أجيال متعاقبة تحمل العلم والمعرفة والقيم ‏الأخلاقية والمبادئ الوطنية التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ‏وإدارة وتطوير العمليتين التربوية والتعليمية في ضوء السياسة العامة للدولة ‏لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي وفق نظم وأساليب التعليم الحديث.



كما أقر مشروع القانون المتضمن إحداث صندوق مشترك لمحامي ‏إدارة قضايا الدولة بالإضافة إلى منحهم بدل مرافعة لا يتجاوز حده الأقصى ‌150% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل، وأصبح قانونا.‏



وكذلك أقر مشروع القانون المتضمن إحداث صندوق مشترك للقضاة ليحل ‏محل الصندوق المحدث بموجب أحكام القانون رقم 21 لعام 2016، ‏وأصبح قانونا.‏



ويستفيد من عائدات الصندوق على نحو متساو قضاة الحكم والنيابة العامة ‏وقضاة مجلس الدولة القائمون على رأس عملهم أو المنتخبون لعضوية مجلس ‏الشعب أو الوحدات الإدارية أو المسند إليهم أو المكلفون أو المفرغون لأي ‏عمل خارج الملاك، والقضاة العسكريون القائمون على رأس عملهم، ورئيس ‏وأعضاء المحكمة الدستورية العليا القائمون على رأس عملهم، كما يستفيد ‏المتقاعدون والمسرحون‏ صحيا من الفئات المذكورة بنسبة 75% مما ‏يوزع على أمثالهم.‏