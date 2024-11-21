

القاهرة - محمد صلاح



اتجهت العديد من الفنانات الفترة الأخيرة إلى مجال الغناء بجانب التمثيل، حيث فاجأت الفنانة أسماء جلال الجميع بطرح أغنية «دويتو» لها مع الفنان محمد الشرنوبي على «يوتيوب» وكل المنصات الرقمية ومحطات الراديو، لتشكل الأغنية التعاون الأول بينهما وتكشف بالتالي عن موهبة جديدة لجلال.



وانضمت أسماء أبو اليزيد إلى الفنانات اللواتي خضن تجربة الغناء، وشاركت الفنان التونسي عزيز مرقة في أغنيته الأخيرة «ما تيجي سكة» التي طرحها أخيرا، وهي من كلمات محمد بحيرى، ألحان عزيز مرقة، توزيع موسيقي لماهر الملاخ، ومن إخراج بيشوى يسي.