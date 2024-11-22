بشرى شعبان



انتهت إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون، من إنشاء منصة خاصة وموحدة للمساعدات الخيرية داخل الكويت.



وأكدت مصادر لـ «الأنباء» أن وزارة الشؤون تستعد لإطلاق منصة المساعدات المركزية تشمل إلى جانب الوزارة كل الجمعيات والمبرات الخيرية، بهدف مساعدة الأسر المحتاجة داخل الكويت، مبينة أن الهدف منها هو توحيد جهود الجمعيات في المساعدات وعدم تكرار استفادة فئة واحدة من أكثر من جمعية. وأضافت ان إطلاق المنصة جاء بناء على توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة د.أمثال الحويلة لتوطين العمل الخيري، وهي عبارة عن نظام إلكتروني تظهر فيه طلبات طالبي المساعدات في كل الجمعيات، ولا يظهر اسم طالب المساعدة، بل يظهر فقط نوع المساعدة وجنسية الطالب وعدد أفراد الأسرة، ويتم سحب الطلب من قبل الجمعية، وحينذاك تظهر بيانات طالب المساعدة، ويتم اتخاذ الإجراءات للمساعدة من قبل الجمعية في مدة أقصاها أسبوعان.



وأشارت إلى أنه في حال عدم أخذ الطلب من قبل الجمعيات تعمل الوزارة على تنبيه الجمعيات بوجود طلبات معلقة من قبل الجمعية (أ) أو (ب)، وفي حال عدم أخذ الطلب يتم تحويل الطلب من قبل الوزارة إلى الجمعية التي تراها مناسبة، كما يتيح النظام لطالب المساعدة الاستفادة من أكثر من جمعية حسب فئة المساعدة وتقييم الباحث.



وبشأن أنواع المساعدات، بينت المصادر أنها تتمثل في الأسر المتعففة والإيجارات والطلبة والمرضى والتعثر المالي، وبالإمكان طلب أكثر من فئة، مضيفة أن الدخول إلى المنصة من قبل الأفراد يتم عبر المصادقة مع البطاقة المدنية، وهي متاحة لجميع المقيمين على أرض الكويت.



ومن المتوقع أن يبدأ العمل بالمنصة خلال أسبوعين، كما أن جميع الجمعيات الخيرية ستشارك فيها.