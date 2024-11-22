عبدالعزيز الفضلي



حذرت وزارة التربية الادارات المدرسية بعدم تكليف الطلبة بشراء اي ملابس او اكسسوارات والالتزام بالزي المدرسي فقط خلال حصة النشاط، مشددة بمنع تسمية النشاط بأي اسم غير اليوم المفتوح. وقالت وكيلة التنمية التربوية والانشطة مريم العنزي، في نشرة عممتها على الادارات المدرسية في التعليم العام والخاص والديني، ان اليوم المفتوح يعتبر مناسبة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية التعليم وتشجيع الطلبة على الاستفادة من الفرص التعليمية المتاحة لهم، حيث يتضمن هذا اليوم مجموعة متنوعة من الأنشطة المدرسية التي تسهم في تعزيز القيم الأخلاقية، وتطوير المهارات الشخصية وتعزيز الروابط الاجتماعية بين الطلاب والمعلمين، من خلال خلق فرص للطلاب للتفاعل مع زملائهم ومعلميهم بطرق غير تقليدية، مما يعزز روح الفريق والعمل الجماعي.



وعند رغبة المدرسة في تنظيم اليوم المفتوح ضمن الأنشطة المدرسية، يجب مراعاة القواعد التالية: يجب أخذ الموافقة من إدارة الأنشطة التربوية بالمنطقة التعليمية بعد إرسال برنامج اليوم المفتوح، ويتم تنظيم اليوم المفتوح خلال اليوم الدراسي على ألا يزيد على حصتين دراسيتين ويكون يوم الثلاثاء الأخير من كل شهر ويتوقف خلال فترة الاختبارات، ويمنع تكليف الطلبة وأولياء الأمور بأي أعباء مادية خلال اليوم المفتوح سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويتم الاستفادة من الموارد المتوافرة في المدرسة، ويمنع تسمية النشاط بأي اسم غير اليوم المفتوح، ويكون حضور الطلبة للنشاط بالزي المدرسي ولا يكلف الطلبة بشراء أي ملابس أو اكسسوارات أو ما شابه خاصة باليوم المفتوح، ويمنع البيع في هذا اليوم خارج المقصف المدرسي ما عدا الأطعمة المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وفي حال الرغبة في بيع حبوب الذرة المسلوقة والبطاطا المشوية والآيس كريم والعصائر الطازجة يجب الالتزام بالمادة رقم 11 من قرار وزارة الصحة رقم 5 لسنة 2021 بشأن لائحة الاشتراطات الصحية بالمقاصف المدرسية من حيث الحصول على موافقة الهيئة العامة للغذاء والتغذية قبل بيع تلك الأغذية، ويمنع وضع مكائن المشروبات الساخنة والباردة سواء للطلبة أو للهيئتين التعليمية والإدارية بالمدرسة، وضرورة الالتزام بجميع الضوابط المحددة بنشرة آلية النشاط المدرسي رقم 34 المؤرخة في 17/9/2024.