ضمان تأمين عملية نقل أوراق الامتحانات من المطابع السرية والتدابير الأمنية اللازمة لتعزيز الحماية داخل مقار اللجان



عبدالعزيز الفضلي



بحث وكيل وزارة التربية بالتكليف منصور الديحاني مع مسؤولين من وزارات الداخلية والأوقاف والإعلام الإجراءات التنسيقية الخاصة بالاستعدادات لامتحانات الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي 2024 - 2025.



وذكرت «التربية» في بيان صحافي أن الاجتماع ناقش خطة العمل التنسيقية الشاملة بين القطاعات المختصة في الوزارة مع الجهات المعنية بهدف التصدي للظواهر السلبية والالتزام بتطبيق لائحة مخالفات الامتحانات. وأضافت ان الاجتماع تناول أيضا الإجراءات الميدانية التي ستتخذها وزارة الداخلية ممثلة بإداراتها المعنية لتطبيق القانون بحق الجهات والأفراد الذين يديرون المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل المشبوهة التي تعبث بنزاهة التعليم علاوة على آليات اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لضمان حماية العملية التعليمية وفق أحكام التشريعات النافذة.



وأشارت إلى أنه تم كذلك مناقشة الخطوات العملية التي ستنفذها وزارة التربية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لضمان تأمين عملية نقل أوراق الامتحانات من المطابع السرية وكذلك نقل أوراق الإجابات من وإلى لجان الامتحانات فضلا عن التدابير الأمنية اللازمة لتعزيز الحماية داخل مقار اللجان وتنظيم حركة المرور والمركبات في محيط المدارس بما يضمن سير الامتحانات بسلاسة وأمان.



من جانب آخر، اعتمد وكيل التعليم العام بالتكليف منصور الظفيري جداول امتحانات الفترة الدراسية الأولى الموحدة الشفوية والتحريرية لطلبة المعاهد الدينية والتعليم المسائي وطلبة المنح لجميع الصفوف باستثناء الثاني عشر.



وحدد الظفيري موعد انطلاق امتحانات الصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر يوم الأربعاء 4 ديسمبر المقبل بينما تبدأ اختبارات الصفوف من الخامس حتى الثامن وأيضا طلبة المنح الدراسية يوم الأربعاء 11 ديسمبر المقبل.



كما حدد الظفيري يوم الأربعاء 4 ديسمبر المقبل موعد بدء امتحانات المراكز المسائية للصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر وشدد الظفيري في نشرة الجداول التي تلقت «الأنباء» نسخة منها على ضرورة حضور الدارس في المراكز المسائية قبل موعد الامتحان بـ15 دقيقة مع إحضار الإثبات الشخصي ولا يسمح للدارس الدخول بالزي العسكري.



في حالة غياب الدارس بعذر مقبول لا يوجد اختبار مؤجل طبقا للقرار الوزاري عن الفترة الأولى ويمتحن الطالب منهجا كاملا في الفترة الثانية مع ضرورة إحضار العذر الطبي في اليوم التالي حتى يكون الغياب بعذر مقبول.



وأضاف: وفي حالة غياب الدارس بدون عذر يحسب له صفر في المجال الدراسي ويمتحن في منهج الفترة الثانية بنهاية العام.