عبدالعزيز الفضلي



في إطار الاستعدادات لاستقبال الترشيحات للوظائف الاشرافية التعليمية والتدقيق عليها، أصدر وكيل وزارة التربية بالتكليف منصور الديحاني قرارا يقضي بتشكيل أعضاء كنترول الترشيح للوظائف الاشرافية التعليمية برئاسة الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف منصور الظفيري وعضوية 38 تربويا من مختلف قطاعات الوزارة ومناطقها التعليمية.



وحدد الديحاني في قراره عمل الكنترول على النحو التالي:



1- استقبال الترشيحات من المناطق التعليمية وفرزها.



2- إدخال الترشيحات بالجهاز وسحبها للتدقيق عليها.



3- إعداد كشوف بأسماء المرشحين وإرسالها للمناطق التعليمية لإلحاقهم بالاختبار التحريري الإلكتروني.



4- استلام كشوف نتائج الاختبار الإلكتروني.



5- إدخال درجات المرشحين بالجهاز، ومن ثم استخراج النتائج ومعدلات النجاح.



6- استلام التقارير الطبية من المرشحين المتغيبين عن الاختبار الأول.



7- إعداد كشوف بأسماء المرشحين للاختبار التحريري الإلكتروني المؤجل،



على أن تصرف المكافأة حسب كتاب ديوان الخدمة المدنية المؤرخ 17 مايو 2012 بشأن منح مكافآت العاملين بكنترول الوظائف الإشرافية، وهي نفس الفئات التي تصرف للمكلفين بأعمال الامتحانات العامة. ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه في الفترة الصباحية حتى نهاية يوم 31 مارس 2025، وعلى جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجب هذا القرار.