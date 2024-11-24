عبدالكريم العبدالله



افتتح وزير الصحة د.أحمد العوضي مؤتمر الكويت الثاني لطب الأطفال الذي نظمه مجلس أقسام الأطفال برئاسة رئيس قسم الأطفال بمستشفى الصباح د.إيمان العنيزي، ويستمر المؤتمر ثلاثة أيام، بحضور نخبة من الخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في طب الأطفال.



وأكد الوزير العوضي أن الكويت تعد من الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط في توفير عقار وقائي ضد الأمراض التنفسية للأطفال، بهدف حماية الرضع من عدوى فيروس الجهاز التنفسي المخلوي والتهاب القصيبات الهوائية والالتهاب الرئوي.



وأضاف أن صحة الطفل تمثل حجر الأساس في تقدم المجتمعات، وأن البحث العلمي يعد الخطوة الأولى في إيجاد حلول مبتكرة للأمراض والمشكلات الصحية التي تواجه المجتمع.



وشدد الوزير على اهتمام وزارة الصحة البالغ بأمراض الأطفال، لافتا إلى افتتاح أقسام جديدة في المستشفيات وتزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية تحت إشراف طواقم كويتية متخصصة.



وأوضح أن تنظيم المؤتمرات الطبية المستمرة يعكس حرص الوزارة على مواكبة التطورات العلمية وتعزيز التعاون مع المراكز الطبية العالمية.



وأشار العوضي إلى أهمية المؤتمر كمنصة علمية تعزز العمل المشترك بين الخبراء المحليين والعالميين، بما يسهم في تطوير الرعاية الصحية للأطفال، مؤكدا أن التوصيات والمقترحات المنبثقة عن المؤتمر ستسهم في تحسين الممارسات الطبية وفق بروتوكولات وسياسات معتمدة.



من جانبها، أوضحت رئيسة المؤتمر، د.إيمان العنيزي، أن المؤتمر يتميز بمشاركة خمس مراكز ومستشفيات عالمية، إلى جانب نخبة من الخبراء الدوليين والمحليين.



وأشارت إلى أن المؤتمر يركز هذا العام على قضايا صحية تتعلق بالمراهقين، في ضوء القرار الوزاري الأخير برفع سن مناظرة الطفل في الكويت إلى عمر 14-16 عاما، كما يتيح المؤتمر للأهالي فرصة للتواصل مع أطباء دوليين عالجوا أطفالهم في الخارج، لتعزيز تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة.



وفي السياق ذاته، قالت رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر د.سندس الشريدة، إن رعاية وزير الصحة للمؤتمر تعكس التزام الكويت بتطوير خدمات الرعاية الصحية للأطفال. وأكدت أن المؤتمر يمثل واحدة من أبرز المنصات العلمية في المنطقة، حيث يضم أكثر من 90 محاضرا من الخبراء، ويغطي مجموعة واسعة من الموضوعات المتخصصة. وأشارت الشريدة إلى تنظيم أكثر من سبع ورش عمل تفاعلية ضمن فعاليات المؤتمر، تناقش موضوعات مهمة مثل أمراض القلب، رعاية الأطفال الخدج، القيادة الطبية، والطوارئ. وأوضحت أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز تبادل المعرفة، تطوير المهارات، وبناء شراكات قوية بين المتخصصين في مجال طب الأطفال.