نهال المسلم: نسعى إلى تعزيز ثقة ورضا العملاء ومواكبة تطلعاتهم في الحصول على أفضل مستوى من الخدمات والمنتجات المصرفية



حصد بيت التمويل الكويتي (بيتك) جائزة «أفضل بنك في الكويت للخدمات المصرفية للأفراد» ضمن برنامج جوائز The Asian Banker العالمية للشرق الأوسط وأفريقيا للعام 2024.



وتعد جوائز The Asian Banker من بين أكثر برامج الجوائز دقة وشفافية على المستوى الإقليمي لتمويل الأفراد، والتكنولوجيا المالية، وإدارة المخاطر والتمويل الأخضر والمستدام، والخدمات المصرفية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويتم اختيار المؤسسات المالية التي تستحق الجائزة استنادا إلى رؤيتها، وقدرتها على تقديم خدمات مالية رائدة في السوق المصرفي، وأبرز الإنجازات التي حققتها وأفضل الممارسات التي قامت بها.



واستندت المجلة في منحها الجائزة إلى عدة معايير، أبرزها: إجراءات العمل القوية التي تؤدي إلى ربحية مستدامة وأداء متميز، بالإضافة إلى تنفيذ رؤية البنك، والحصة السوقية التي تؤدي إلى أثر إيجابي على بيئة الأعمال وعلى العملاء.



كما شملت المعايير أيضا الأداء المالي المستقر، والاستراتيجية المؤسسية ورحلة التحول الرقمي، وقوة العلامة التجارية، وتجربة العملاء واستخدام التكنولوجيا.



وعقب تسلمها الجائزة في حفل الجوائز الذي نظمته المجلة في دبي، أشارت نائب المدير العام للمنتجات في «بيتك» نهال المسلم إلى ان فوز «بيتك» بجائزة «أفضل بنك في الكويت للخدمات المصرفية للأفراد» ضمن برنامج جوائز The Asian Banker العالمية تؤكد مجددا تميز «بيتك» في الخدمات المصرفية للأفراد والتي تخدم الشريحة الأكبر من العملاء، مبينة أن «بيتك» يسعى دائما إلى تعزيز ثقة ورضا العملاء، ومواكبة تطلعاتهم في الحصول على أفضل مستوى من الخدمات والمنتجات المصرفية المبتكرة ضمن أعلى معايير الجودة.



وأضافت المسلم ان النجاحات والإنجازات التي يشهدها «بيتك» وعلى رأسها استحواذ مجموعة «بيتك» على مجموعة البنك الأهلي المتحد، وتكامل العمليات التشغيلية مع البنك الأهلي المتحد - الكويت سابقا والتي تعد نقلة تاريخية في مسيرة انطلاق «بيتك» ليصبح أكبر بنك في الكويت من حيث القيمة السوقية وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث حجم الأصول، بالإضافة إلى ما حققه «بيتك» من نتائج مالية قياسية ونمو في معظم المؤشرات الرئيسية، تجعله قادر بجدارة على تقديم أفضل قيمة مضافة لعملائه من خدمات ومنتجات وحلول مصرفية مبتكرة وفريدة من نوعها.



وأشارت المسلم إلى تنوع وشمول الخدمات المصرفية التي يقدمها «بيتك»، التي تستهدف جميع شرائح العملاء بمختلف احتياجاتهم، وتشمل باقة متنوعة من الحسابات والودائع والبطاقات المصرفية والتمويلات وغيرها من الخدمات المصرفية، والتي تقدم عبر شبكة ضخمة من الفروع والقنوات الإلكترونية المختلفة، والحرص على وضع العميل دائما في مقدمة الاهتمامات ضمن استراتيجية «بيتك»، قد عززت من مكانة «بيتك» الريادية في القطاع المالي على مستوى الكويت والعالم، وعززت قدرته على تدعيم حصته السوقية، وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات المصرفية للأفراد، وخاصة في ظل نجاحه المشهود في مسيرة التحول الرقمي، وإطلاق حلول مصرفية رقمية مبتكرة لعملائه.



وقالت المسلم ان «بيتك» يمضي قدما في قيادة التحول الرقمي للخدمات المصرفية، لتلبية تطلعات عملائه لخدمات وحلول مصرفية مبتكرة، وقدرات تكنولوجية عالية، تجمع عناصر السهولة والسرعة والجودة والأمان والابتكار ضمن شعار «تجربة مصرفية سهلة».