فرحان الشمري

علمت "الأنباء" من مصادر أن الاجتماع الـ 29 للجنة وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون الخليجي، والمنعقد في الكويت يوم الخميس 9 أكتوبر، قد انتهى إلى 6 توصيات، هي:

- دعم ترشيح الكويت لعضوية لجنة التراث العالمي.

- اعتماد رزنامة الفعاليات الخليجية المشتركة للأعوام 2026، 2027، 2028.

- الموافقة على إصدار النسخة الثالثة من كتاب "دليل الأدباء".

- عمل خليجي مشترك للصناعات الثقافية الإبداعية.

- تعزيز مشاركة ذوي الإعاقة في الفعاليات الثقافية الخليجية المشتركة.

- اعتماد لوائح العمل في الفعاليات الخليجية المشتركة.