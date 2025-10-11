نظمت بطولة الكويت الوطنية للروبوتات ورشة العلوم والتكنولوجيا للفتيات في كلية العلوم بمدينة صباح السالم الجامعية.



وقالت عضو اللجنة المنظمة للبطولة د.مها العبدالجليل في تصريح صحافي إن الورشة تعد توعية وتدريب في العلوم والتكنولوجيا للفتيات من عمر 8 إلى 14 سنة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وفاق الإقبال على التسجيل في الورشة أكثر من 100 طالبة.



وأضافت العبدالجليل أنه تم تقسيم الطالبات إلى أربع ورشات وهي ورشة الدرون وورشة تركيب الروبوتات وورشة الفضاء لتركيب الستلايت وأخيرا ورشة المعلومات العلمية، موضحة أن الورشة تقام ليوم واحد تهدف إلى تشجيع الإبداع العلمي بين الطالبات والتوعية بالمسابقة الوطنية وتشجيع بناتنا للدخول في عالم التكنولوجيا والروبوتات.



واشارت إلى أن البطولة تعد فرصة وطنية لاكتشاف المواهب الكويتية في مجالات العلوم والتكنولوجيا وتعزيز التفكير الإبداعي لدى النشء والشباب.



وأشادت العبدالجليل بجهود الأقسام العلمية في كلية العلوم بجامعة الكويت إلى جانب عدد من شركائنا المساهمين في إنجاح هذه البطولة سنويا من الشركات والمؤسسات الأهلية والتعليمية في إطار تعاون وطني متكامل يجسد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.