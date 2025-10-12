

خرج الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش، المنهك بدنيا وحامل لقب 24 بطولة كبرى، من نصف نهائي دورة شنغهاي الصينية للماسترز، بخسارته أمام المتأهل من التصفيات فالنتين فاشرو من إمارة موناكو 3-6 و4-6.



وبات فاشرو (26 عاما)، المصنف 204 عالميا، أول لاعب من موناكو يهزم لاعبا من العشرة الأوائل عالميا ويخوض نهائي إحدى دورات المحترفين.



وبعد يومين من ضمانه دخول نادي الـ 100 الأوائل للمرة الأولى، بتأهله إلى نصف النهائي، ضمن فاشرو دخوله نادي الستين الأوائل بفوزه على ديوكوفيتش، الخامس عالميا راهنا والذي تخبرت آماله بتعزيز رقمه القياسي البالغ أربعة ألقاب في شنغهاي.



قبل فاشرو، لم يتمكن لاعب مصنف خارج الـ 200 الأوائل من بلوغ نهائي إحدى دورات الماسترز، وهي أبرز البطولات لدى الرجال بعد البطولات الأربع الكبرى.



آخر اللاعبين الأدنى تصنيفا الذين حققوا إنجازا مماثلا في هذه الفئة (أطلقت عام 1990)، كان الروماني أندري بافل (191 عالميا) عندما بلغ نهائي دورة باريس عام 2003.



قال فاشرو: «أحاول أن أقرص نفسي، هل هذا حقيقي؟ أعرف أن كثيرين منكم لم يرغبوا بفوزي».



تابع: «للمرة الأول يقف نوفاك في وجهي على الطرف المقابل، وهي خبرة لا تثمن بالنسبة لي».



من جانبها، تجاوزت الأميركية كوكو غوف مقاومة قوية من الإيطالية جازمين باوليني، وبلغت نهائي الدورة للمرة الأولى في مسيرتها.



وكانت المصنفة ثالثة عالميا قد خسرت جميع اللقاءات الثلاثة السابقة ضد باوليني في 2025، لكنها قلبت الأمور لصالحها بالفوز 6-4، 6-3 وضربت موعدا مع حاملة اللقب والمصنفة أولى عالميا البيلاروسية أرينا سابالينكا أو المصنفة السادسة الأميركية جيسيكا بيغولا.



وقالت غوف عن سجلها ضد الإيطالية باوليني: «كان 3-0 هذا العام، لكن أعتقد أن مواجهاتنا المباشرة أصبحت متساوية الآن (3-2 لباوليني)». وأضافت: «أنا سعيدة جدا بأدائي اليوم، كانت المباراة صعبة، خصوصا على الإرسال، لكن فعلت ما ينبغي للتأهل».