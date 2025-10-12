



يحيى حميدان



حقق كاظمة فوزا كاسحا على حساب التضامن 7-0 في انطلاق منافسات بطولة كأس كرة الصالات «التنشيطية»، وذلك لحساب منافسات المجموعة الثانية.



سجل أهداف «البرتقالي» كل من الروماني فيليب ماتشا (هدفين) والبرازيلي فرانكن وراضي الحمدان وأحمد الفارسي وناصر القلاف وعلي الموسوي.



وضمن المجموعة ذاتها، تغلب العربي على القادسية بنتيجة 6-2.



وفي المجموعة الأولى، سجل حامل اللقب الكويت فوزا مستحقا على النصر 6-2، فيما فاز اليرموك على الصليبخات 4-1.



وتقام منافسات الجولة الثانية يوم الخميس المقبل، حيث يلتقي الكويت مع الصليبخات، واليرموك مع النصر، فيما يلعب الجمعة القادسية مع التضامن، والعربي مع كاظمة.



ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.