

يحيى حميدان



قرر مجلس إدارة نادي خيطان تعيين المدرب الروسي ألكسندر فلاديميروفيتش مدربا للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد إعلان فسخ التعاقد بالتراضي مع سلفه التونسي حاتم المؤدب أمس الأول.



وتعاقد «الأحمر الأسود» مع فلاديميروفيتش منذ 10 أيام تقريبا، لتولي مهمة الإدارة الفنية لقطاع البراعم والمدرسة الكروية في النادي، إلا أنه وبعد قرار فسخ التعاقد مع المؤدب، اتجهت إدارة النادي إلى تعيينه مدربا للفريق الأول.



ويمتلك فلاديميروفيتش، خبرة جيدة في العمل مع قطاع المراحل السنية خلال تجاربه السابقة، حيث سبق له العمل مع القادسية والنصر في الدور المحلي، وحافظت إدارة خيطان على بقاء الجهاز الفني المعاون دون تغيير بعد رحيل المؤدب.



يأتي هذا القرار من جانب إدارة النادي بعد النتائج المهزوزة التي سجلها الفريق في انطلاقة منافسات دوري «زين» للدرجة الأولى في الجولات الـ 4 الأولى، حيث حقق الفريق نقطة واحدة فقط من أصل 12 نقطة ممكنة.