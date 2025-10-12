

بداح العنزي



أصدرت مدير عام البلدية بالتكليف م.منال العصفور قرارا بشأن ضوابط تسجيل الحضور والانصراف للعاملين في الجهاز التنفيذي للبلدية.



وتضمن القرار التالي:



مع عدم الإخلال بقرارات وتعاميم ديوان الخدمة المدنية بشأن قواعد وأحكام وضوابط ومواعيد العمل الرسمي ونظام الدوام المرن وأنظمة الاستئذان، والتعاميم الإدارية بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمية بالجهاز التنفيذي لبلدية الكويت، وآلية إثبات التواجد أثناء العمل الرسمي.



أولا: تكون إجراءات تسجيــل الحضـــور والانصراف عن طريق البصمة وفقا للضوابط التالية:



1 - العاملون بالدوام الصباحي:



٭ إجـراءات تسجيل الحضور:



- تبدأ أجهزة وتطبيق البصمة في احتساب تسجيلات الحضور اعتبارا من الساعة 6.30 صباحا.



- يتم احتساب بداية الدوام الرسمي للموظفين الذين يسجلون بصمة حضورهم في الفترة من الساعة 6.30 صباحا حتى 6.59 صباحا باعتبارها من الساعة 7 صباحا وفقا لقرار ديوان الخدمة المدنية.



- تعتبر الفترة الواقعة بين الساعة 6.30 صباحا والساعة 6.59 صباحا فترة سماح إضافية لتسهيل إجراءات الدخول، وهي لا تحتسب ضمن ساعات العمل الفعلية، نظرا لوقوعها خارج نطاق الدوام الرسمي.



- لن يتم احتساب أي بصمة حضور يتم تسجيلها قبل الساعة 6.30 صباحا، وتعتبر كأن لم تكن.



* إجراءات إثبات التواجد:



- يكون إثبات تواجد الموظف في مكان العمل أثناء الدوام الرسمي بإجراء البصمة خلال الـ 60 دقيقة التالية على انقضاء ساعتين من بداية دوامه.



- يعد الموظف الذي لم يثبت تواجده خلال الـ 60 دقيقة المشار إليها قد انصرف أثناء الدوام دون إذن، وتدخل هذه الحالة (المدة التالية على انقضاء ساعتين على موعد حضوره حتى وقت إثبات تواجده بالبصمة) ضمن مدة التأخير الشهرية.



٭ إجــراءات تسجيل الانصراف:



- تستمر أجهزة وتطبيق البصمة في احتساب تسجيلات الانصراف حتى الساعة 4.30 مساء.



- يتم احتساب نهاية الدوام الرسمي للموظفين الذين يسجلون انصرافهم في الفترة من الساعة 4.01 مساء حتى 4.30 مساء باعتبارها من الساعة 4 مساء وفقا لقرار ديوان الخدمة المدنية.



- تعتبر الفترة الواقعة بين الساعة 4.01 مساء والساعة 4.30 مساء فترة سماح إضافية لتسهيل إجراءات الانصراف، وهي لا تحتسب ضمن ساعات العمل الفعلية.



- لن يتم احتساب أي بصمة خروج يتم تسجيلها بعد الساعة 4.30 مساء، وتعتبر كأن لم تكن.



٭ التكليف بالعمل الإضافي:



- في حال وجود تكليف بالعمل الإضافي خارج أوقات الدوام الرسمي، تستمر أجهزة البصمة في احتساب بصمتي الحضور والانصراف للعمل الإضافي حتى الساعة 11.59 مساء، وفي جميع الأحوال لا تغني او تحل بصمة انصراف العمل الإضافي محل بصمة الانصراف للدوام الرسمي، حيث ان بصمة الانصراف للدوام الرسمي تبقى إلزامية، ويجب الالتزام بتسجيلها وفقا للقواعد الموضحة سابقا.



2 - العاملون بنظام النوبة:



٭ إجراءات تسجيل الحضور:



- تبدأ أجهزة وتطبيق البصمة في استقبال واحتساب تسجيلات الحضور قبل موعد بداية النوبة بـ 60 دقيقة لأنظمة النوبة (12 ساعة عمل)، وقبلها بـ 90 دقيقة لأنظمة النوبة (24 ساعة عمل).



- تعتبر هذه الفترة (60 أو 90 دقيقة) بمثابة فترة سماح إضافية لتسهيل إجراءات الحضور، وهي لا تحتسب ضمن ساعات العمل الفعلية للموظف، نظرا لوقوعها خارج نطاق النوبة الفعلية.



- لن يتم احتساب أي بصمة حضور يتم تسجيلها قبل الفترة المسموح بها، وتعتبر كأن لم تكن.



٭ إجراءات إثبات التواجد:



- يكون إثبات تواجد الموظفين المكلفين بالعمل بنظام النوبة (نظام 12 ساعة عمل، ونظام 24 ساعة عمل) في مكان العمل أثناء الدوام الرسمي بإجراء البصمة خلال المدة من الساعة 10.01 صباحا حتى الساعة 11 صباحا.



- يعد الموظف الذي لم يثبت تواجده خلال الـ 60 دقيقة المشار إليها قد انصرف أثناء الدوام دون إذن، وتدخل هذه الحالة (المدة من الساعة 10.01 حتى وقت إثبات تواجده بالبصمة) ضمن مدة التأخير الشهرية.



٭ إجـراءات تسجيل الانصراف:



- تستمر أجهزة وتطبيق البصمة في احتساب تسجيلات الانصراف بعد موعد انتهاء النوبة حتى 90 دقيقة لأنظمة النوبة (12 ساعة عمل و24 ساعة عمل).



- تعتبر هذه الفترة (90 دقيقة) فترة سماح إضافية لتسهيل إجراءات الانصراف، وهي لا تحتسب ضمن ساعات العمل الفعلية للموظف، نظرا لوقوعها خارج نطاق النوبة الفعلية.



- لن يتم احتساب أي بصمة خروج يتم تسجيلها بعد الفترة المسموح بها، وتعتبر كأن لم تكن.



3 - سهو تسجيل البصمة:



- نؤكد مجددا على الضرورة القصوى للالتزام التام بإثبات (الحضور - التواجد - الانصراف) بشكل دقيق ومنتظم عبر نظام البصمة، خاصة في ظل توفير خيارات متعددة للتسجيل تشمل أجهزة البصمة الثابتة وتطبيق البصمة على الهاتف الذكي.



- في حال السهو غير المقصود عن تسجيل البصمة لأي سبب اضطراري، يجب اتباع الإجراءات التالية لطلب احتساب الوقت:



يجب أن تكون طلبات احتساب السهو في أضيق الحدود الممكنة.



يتم تقديم الطلبات الى إدارة شؤون الموظفين بموجب كتاب رسمي مرفق به النموذج المخصص (نموذج سهو تسجيل بصمة)، شريطة ان يتم اعتماد النموذج مسبقا من المسؤول المباشر ورئيس القطاع للموظف مقدم الطلب.



لن يتم قبول طلبات (سهو تسجيل البصمة) للموظف الواحد اكثر من مرتين كحد أقصى خلال الشهر الواحد.



تتحمل الأطراف المعتمدة للنموذج كامل المسؤولية عن استحقاق الموظف وصحة ودقة البيانات والمعلومات.



ثانيا: تكون إجراءات تقديم طلبات الاستئذانات والمهمات الرسمية عن طريق النظام الإلكتروني لديوان الخدمة المدنية، وفقا للضوابط التالية:



1 - تقديم إذن خاص.



- يكون تقديم طلب إذن خاص (بداية الدوام - أثناء الدوام - نهاية الدوم) عن طريق النظام الإلكتروني لديوان الخدمة المدنية وفقا لضوابط ديوان الخدمة المدنية.



- الحد الأقصى لعدد الأذونات خلال الشهر 4 أذونات، والحد الأقصى لمدتها 12 ساعة.



- يكون اعتماد وقبول الإذن عن طريق موافقة المسؤول المباشر.



2 - تقديم إذن رسمي:



- يكون تقديم طلب إذن رسمي (حضور - أثناء الدوام - انصراف) عن طريق النظام الإلكتروني لديوان الخدمة المدنية وفقا للضوابط المنظمة، مع ضرورة إدخال الملاحظات الخاصة بالإذن، وإرفاق النموذج الخاص (نموذج طلب إذن رسمي) المرفق بهذا التعميم، بعد اعتماد النموذج من قبل المسؤول المباشر ورئيس القطاع.



- يجب تقديم الطلب قبل موعد الإذن الرسمي، أو خلال 3 أيام من تاريخه كحد أقصى.



- لم يتم قبول طلب الإذن الرسمي في حال عدم إرفاق النموذج الخاص، معتمدا من قبل رئيس القطاع للموظف.



- تتحمل الأطراف المعتمدة للنموذج كامل المسؤولية عن استحقاق الموظف وصحة ودقة البيانات والمعلومات.



3 - تقديم إذن مراجعة طبية:



- يكون تقديم طلب إذن مراجعة طبية (حضور - أثناء الدوام - انصراف) عن طريق النظام الإلكتروني لديوان الخدمة المدنية وفقا للضوابط المنظمة، مع ضرورة إدخال الملاحظات الخاصة بالإذن، وإرفاق الموعد الطبي وإثبات المراجعة الطبية.



- يجب تقديم الطلب قبل موعد إذن المراجعة الطبية، أو خلال 3 أيام من تاريخه كحد أقصي.



- لن يتم قبول طلب الإذن في حال عدم إرفاق المستندات الدالة.



4 - تقديم طلب مهمة رسمية:



- يكون تقديم طلب مهمة رسمية (إعفاء جزئي - إعفاء كلي) عن طريق النظام الإلكتروني لديوان الخدمة المدنية وفقا للضوابط المنظمة، مع ضرورة إدخال الملاحظات الخاصة بالطلب، وإرفاق النموذج الخاص (نموذج طلب مهمة رسمية) المرفق بهذا التعميم، بعد اعتماد النموذج من قبل المسؤول المباشر ورئيس القطاع.



- يجب تقديم الطلب قبل موعد المهمة الرسمية، او خلال 3 أيام من تاريخها كحد أقصى.



- لن يتم قبول طلب المهمة الرسمية في حال عدم إرفاق النموذج الخاص، معتمدا من قبل رئيس القطاع للموظف.



- تتحمل الأطراف المعتمدة للنموذج كامل المسؤولية عن استحقاق الموظف وصحة ودقة البيانات والمعلومات.



ثالثا: على إدارة مركز نظم المعلومات تعديل وتطوير أنظمة الحضور والانصراف بما يتوافق مع الضوابط والآليات الواردة في هذا التعميم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ملاءمة ما جاء بالتعميم مع أنظمة الحضور والانصراف المعمول بها.



رابعا: على جميع العاملين بالجهاز التنفيذي لبلدية الكويت التقيد والالتزام بما جاء في هذا التعميم، ويعمل به اعتبارا من تاريخ 12/10/2025.