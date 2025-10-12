القاهرة - خديجة حمودة



شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية مواصلة التعاون الوثيق بين مصر ومنظمة اليونسكو في المجالات التعليمية والتربوية والثقافية، وفي جهود صون التراث الإنساني، مؤكدا التزام مصر بدعم أنشطة المنظمة ومبادراتها الإنسانية، والعمل المشترك لمد جسور التواصل بين الثقافات والشعوب.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي أمس د.خالد العناني، المدير العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وذلك بحضور د.بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن الرئيس استهل اللقاء بتجديد التهنئة للدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه الساحق في انتخابات المجلس التنفيذي لليونسكو، وحصوله على تأييد 55 من أصل 57 دولة، وانتخابه مديرا عاما للمنظمة.



وأكد السيسي أن هذا الفوز يعد إنجازا تاريخيا يعكس المكانة الرفيعة التي تحظى بها مصر، ويجسد التقدير الدولي العميق لإرثها الحضاري وثقافتها العريقة وإسهاماتها الفكرية، فضلا عن حضورها المؤثر في المحافل الإقليمية والدولية، كما أعرب عن بالغ التقدير والامتنان للدول التي منحت مرشح مصر دعمها.



وذكر المتحدث الرسمي أن د.خالد العناني عبر من جانبه عن خالص شكره وامتنانه للرئيس على الدعم الكبير الذي حظي به منه، ومن وزارة الخارجية وسفرائها وديبلوماسييها، وبعثة مصر لدى اليونسكو، وأعضاء حملته للترويج للترشح، وكذا الأجهزة الوطنية المعنية، والذي توج بهذا الفوز التاريخي.



وأضاف المتحدث ان د.العناني أكد أن الثقة الدولية التي منحت له تحمله مسؤولية كبيرة.