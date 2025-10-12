فرحان الشمري



لاقى طلب دولة الكويت دعم ترشيحها إلى عضوية لجنة التراث العالمي في اجتماع وزراء الثقافة الخليجيين الذي عقد في الكويت أخيرا دعما لافتا وترحيبا واسعا، خصوصا أن الكويت سبق لها الفوز في مقعد لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) أكثر من مرة. وقالت مصادر لـ «الأنباء» إن سعي الكويت إلى تجديد عضويتها في لجنة التراث العالمي يأتي متزامنا مع اختيار الكويت عاصمة للثقافة والإعلام العربي للعام 2025 وذلك تكريما لدورها الريادي ومكانتها الراقية في دعم العمل العربي المشترك في مجالي الثقافة والإعلام.



وذكرت المصادر أن دول الخليج منحت الكويت الدعم الكامل لنيل عضوية لجنة التراث العالمي، خصوصا أنها من الدول التي تمتلك الخبرة لتمثيلها اللجنة في أكثر من دورة، موضحة أن الكويت تسعى إلى تسجيل مواقع تراثية على لائحة التراث العالمي وإدراجها ضمن رعاية أممية تحت مظلة «اليونسكو».



وأكدت أن الكويت تسعى إلى تسجيل مواقع مثل جزيرة فيلكا وأبراج الكويت والقصر الأحمر وبحرة وكاظمة البحور ضمن قائمة التراث العالمي لـ «اليونسكو».