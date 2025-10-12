

بشرى شعبان



أكدت الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون بالتكليف نادية العازمي حرص دول مجلس التعاون على العمل لإنشاء منصة خاصة بكبار السن وفقا للتحول الرقمي، تسهم في إيجاد قاعدة رقمية تشمل الخدمات المقدمة والتي تسهم في تحسين جودة حياة كبار السن.

وأشارت في تصريح لـ «الأنباء» إلى أن المنصة تهدف إلى توحيد الخدمات والبرامج إلى وتوفير قاعدة بيانات إحصائية تفصيلية عن أعداد كبار السن نوعية الخدمات المقدمة في كل دولة من دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى مساعدة هذه المنصة أصحاب القرار على وضع الاستراتيجيات التي تتماشى مع أعداد وحاجات كبار السن.

وأضافت العازمي أن الكويت حرصت على مشاركة دولة مجلس التعاون في احتفالية اليوم العالمي لكبار السن خليجيا، حيث نظمت ملتقى خليجيا شارك فيه ممثلو كافة دول مجلس التعاون وعرضت خلالها كل دولة تجربتها ورؤيتها في رعاية وتحسن جودة كبار السن.



وأوضحت أن الملتقى شمل جلسات نقاشية عرضت خلالها كل دولة من دول مجلس التعاون رؤيتها وخلصت إلى جملة من التوصيات سيتم رفعها إلى أصحاب القرار لاعتمادها.



وعلى صعيد آخر، بينت العازمي أن الوزارة حرصت على تنظيم فعلية خاصة في اليوم العالمي للصحة النفسية ركزت خلالها على الاهتمام بالصحة النفسية للأبناء، مشددة على أن ذلك ليس ترفا، بل استثمار في مستقبل الوطن.



وأضافت العازمي أن الصحة النفسية حق أساسي لكل إنسان دعمه وحمايته واجب دون أي وصمة مجتمعية، مشددة على أهمية التواصل الفعال بين الأهل والأبناء الذي هو أساس التربية السليمة وبناء الثقة داخل الأسرة.

وأشارت العازمي إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الوعي النفسي داخل الأسرة بالتعاون مع المدارس والمراكز المتخصصة، إلى جانب تنفيذ برامج التوعية والإرشاد الأسري من لبناء بيئة آمنة وصحية للأبناء.