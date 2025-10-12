

مريم بندق



اعتمد مجلس الخدمة المدنية الهيكل التنظيمي المعدل لديوان الخدمة المدنية، وينتظر صدور الاختصاصات التنظيمية لتنفيذه من قبل رئيس الديوان د.عصام الربيعان.



وعلمت «الأنباء» أنه سيتم دمج وتقليص بعض الإدارات، فيما سيشمل الهيكل المعدل رئيسا للديوان ويعاونه وكيل للإشراف على الجهاز الإداري بأعلى الهرم التنظيمي، ووكيلين مساعدين فقط، على أن يكون للديوان بين 2و6 مديرين عامين.

ويختص الوكيل المساعد الأول بالإشراف والتخطيط والتوجيه للإدارات ذات العلاقة بالنشاط الأساسي للديوان، فيما يتولى الوكيل المساعد الثاني التخطيط والتوجيه للإدارات المساندة بفروعها المالية والإدارية والفنية واللوجستية.

ويتبع كل وكيل مساعد بعض المديرين العامين يتولون الإشراف والمتابعة لأعمال الإدارات التنفيذية التابعة لهم، ويشرف الوكيل المساعد على المديرين العامين، ويعد رئيسا مباشرا لهم.