يعقوب العوضي



يلتقي فريق الكرة الطائرة بنادي كاظمة مع فريق الشباب في الـ5 مساء اليوم على صالة اتحاد الطائرة في مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم ضمن منافسات بطولة الاتحاد ويمتلك كل من الفريقين 11 نقطة، كما يواجه القادسية برصيد 8 نقاط الكويت الذي يمتلك 12 نقطة وذلك الـ7 مساء.



وأسفرت مباريات الجولة الخامسة التي اقيمت أمس الاول عن فوز برقان على النصر 3-0 ورفع الفائز رصيده إلى 8 نقاط، بينما بقي رصيد النصر خاليا، فيما فاز الشباب على اليرموك بنفس النتيجة وبقي رصيد اليرموك على 6 نقاط.



وتعد مواجهة الشباب مع كاظمة مصيرية، حيث يحتل البرتقالي وصافة الترتيب ويتحين الفرصة لتجاوز الكويت في صدارة الترتيب العام، فيما يتطلع الشباب بدوره ايضا لحصد 3 نقاط تضمن له الصدارة.



اما في مواجهة القادسية والكويت فالمباراة صعبة على الطرفين خصوصا المتصدر الكويت الذي يبحث عن الابتعاد بالصدارة، أما القادسية فيأمل الدخول في المربع الذهبي.