

آلاء خليفة



أعلنت أمين عام جامعة الكويت بالإنابة والمتحدثة الرسمية باسمها د.نورة السويح عن حاجة الجامعة لشغل بعض الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة لشهر أكتوبر 2025، وذلك وفقا للضوابط والشروط والإجراءات لاختيار المرشحين للوظائف.



وأشارت إلى أنه على الراغبين في التقدم لشغل إحدى هذه الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة، الدخول على الموقع الإلكتروني لجامعة الكويت (www.ku.edu.kw) ثم الضغط على (القائمة - الوظائف)، وذلك خلال الفترة من أمس الأحد 12 الجاري حتى 31 منه.



وذكرت السويح أن ذلك يأتي في إطار حرص الجامعة على تنظيم عملية سد الشواغر في الوظائف الإدارية والفنية من خلال سلسلة إجراءات بعد الانتهاء من الفترة المحددة للإعلان.