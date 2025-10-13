

عين موناكو، خامس ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم، البلجيكي سيباستيان بوكونيولي، مديرا فنيا جديدا بعقد يمتد حتى 2027.



وسيخلف بوكوينيولي (38 عاما) المدرب النمساوي أدي هوتر الذي أقيل من منصبه الخميس الماضي بعدما قاد فريق الإمارة لتحقيق أربعة انتصارات في سبع مباريات هذا الموسم.



ويصل بوكوينيولي، الظهير الأيسر السابق لمنتخب بلجيكا، إلى الدوري الفرنسي قادما من تجربة ناجحة في الدوري البلجيكي، حيث قاد فريق أونيون سان جيلواز للتتويج بلقب الدوري الموسم الماضي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.



وقال موناكو في بيان «يصل سيباستيان بوكوينيولي إلى موناكو بعد فترة ناجحة جدا في الدوري البلجيكي مع نادي أونيون سان جيلواز، حيث تميز بتحقيق نتائج قوية مقرونة بأسلوب لعب طموح وجذاب». وسيقود بوكوينيولي موناكو لأول مرة في 18 أكتوبر أمام أنجيه، قبل مواجهة توتنهام الإنجليزي بعد أربعة أيام ضمن منافسات دوري الأبطال.