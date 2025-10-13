

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن الرياض ستستضيف مساء الخميس المقبل حفل جوائز الاتحاد لعام 2025 بمشاركة نخبة من أبرز الشخصيات الرياضية ونجوم اللعبة في آسيا احتفاء بإنجازات لاعبي القارة ولاعباتها بالموسم الكروي (2024 - 2025).



وأوضح الاتحاد ومقره العاصمة الماليزية (كوالالمبور) في بيان صحافي أن الحفل سيقام في «مركز الملك فهد الثقافي» في الرياض وستكون هذه هي المرة الأولى التي يقام فيها الحفل في المملكة العربية السعودية، حيث سيتم تكريم المتميزين في 20 فئة مختلفة ضمن النسخة الـ 29 من الحدث القاري الأبرز.



وأعرب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في البيان عن سعادته بإقامة الحفل في الرياض، مؤكدا أن ذلك يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها المملكة العربية السعودية على الساحة الكروية القارية والدولية.



وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم إن السعودية أصبحت خلال الأعوام الأخيرة مركزا محوريا لكرة القدم العالمية بفضل الرعاية الكريمة التي توليها قيادتها للحركة الرياضية، معربا عن شكره وتقديره للاتحاد السعودي لكرة القدم على التسهيلات الكبيرة التي تم توفيرها لإنجاح الحفل وإخراجه بصورة تليق بسمعة ومكانة الكرة الآسيوية.



وأضاف أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ إصلاحات استراتيجية شاملة عززت هوية الاتحاد الآسيوي ومسابقاته، مشيرا إلى أن حفل الجوائز هذا العام سيواكب هذا التوجه من خلال هوية جديدة تعبر عن روح التطوير في كرة القدم الآسيوية.



وأوضح أنه تمت إعادة تصميم جميع الجوائز والكؤوس بما في ذلك أرفع وسام في القارة «ماسة آسيا» التي ستمنح لمستحقيها في خطوة تجسد المكانة المتنامية لكرة القدم الآسيوية وشغفها بالتطور المستمر.



وهنأ الشيخ سلمان بن إبراهيم جميع المرشحين للجوائز، مؤكدا أن الاتحاد الآسيوي يستعد للاحتفاء بالرجال والنساء الذين أسهمت إنجازاتهم في إلهام أجيال المستقبل.



وثمن في الوقت نفسه التزام الاتحادات الوطنية والإقليمية بالتميز والإبداع في مسيرة تطوير كرة القدم الآسيوية.



وسيشهد الحفل استعراض أبرز النجاحات التي تحققت خلال الموسم الماضي من بينها إطلاق النسخة المطورة من دوري أبطال آسيا للنخبة والانطلاقة التاريخية لبطولة دوري أبطال آسيا للسيدات إلى جانب تكريم الاتحادات الوطنية والإقليمية على جهودها في تطوير اللعبة وتقديم جائزة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للتميز التي تمنح هذا العام للمرة الأولى.



ويتنافس على جائزة أفضل لاعب في آسيا كل من: عارف أيمن، أكرم عفيف وسالم الدوسري، فيما تضم قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة في آسيا، هولي مكنمارا، ووانغ شوانغ، وهانا تاكاهاتشي.



كما سيتم الإعلان عن الفائزين في عدد من الفئات الأخرى من بينها أفضل لاعب شاب في آسيا وأفضل لاعبة شابة في القارة إلى جانب أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة وأفضل لاعبة آسيوية محترفة خارج القارة، إضافة إلى الجوائز الخاصة بالحكام.