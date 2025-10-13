

توج فالنتان فاشرو من موناكو المصنف 204 عالميا والصاعد من التصفيات بلقب دورة شنغهاي الصينية لماسترز الألف نقطة، بفوزه على ابن خالته الفرنسي أرتور ريندركنيش المصنف 54 بمجموعتين لمجموعة بواقع 4-6 و6-3 و6-3 في المباراة النهائية التي أقيمت أمس.



وأصبح فاشرو (26 عاما) اللاعب الأقل تصنيفا الذي يتوج بدورة من دورات ماسترز الألف نقطة، ماحيا إنجاز الكرواتي بورنا تشوريتش الذي توج بلقب دورة سينسيناتي الأميركية عام 2022 عندما كان مصنفا في المرتبة 152 عالميا.



وحقق فاشرو، الذي سيدخل قائمة الـ 40 الأوائل في التصنيف العالمي اليوم الإثنين، فوزه التاسع تواليا في دورة شنغهاي أمام ناظري الأسطورة السويسري روجيه فيدرر، وبات أول لاعب من إمارة موناكو يفوز بإحدى دورات رابطة اللاعبين المحترفين.



وتابع فاشرو مغامرته الرائعة في الدورة بعدما أطاح على الخصوص بالصربي نوفاك ديوكوفيتش من نصف النهائي وحرمه من مواصلة مشواره للتتويج بلقب الدورة للمرة الخامسة، وحسم النهائي الثالث في تاريخ دورات الماسترز للألف نقطة بين لاعبين غير مصنفين.



في المقابل، حقق ريندركنيش (30 عاما) أفضل مشوار له بدورات ماسترز الألف نقطة، وسيصعد إلى المركز 28 في التصنيف العالمي، ما يجعله ثاني لاعب فرنسي خلف أوغو أومبير، آخر فرنسي وصل إلى نهائي دورة ماسترز للألف نقطة (نوفمبر 2024 في باريس).



لكن ريندركنيش لن ينضم إلى غي فورجيه، سيدريك بيولين، سيباستيان غروجان، وجو ويلفريد تسونغا بقائمة الفائزين الفرنسيين لدورات ماسترز الألف، والتي توج بها تسونغا للمرة الأخيرة في كندا عام 2014.