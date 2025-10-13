أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية اختيار الباحث العلمي في مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية د.سلطان السالم رئيسا مشاركا للتحرير في دورية «إدارة البيئة» Journal of Environmental Management العالمية المرموقة.



وقال المعهد، في بيان صحافي، إن د.السالم يعد «أول عربي يتولى هذا المنصب الرفيع في الدورية التي تصنف ضمن الربع الأول Q1 للمجلات العلمية عالميا».



وأضاف أن د.السالم سيشرف كرئيس تنفيذي للتحرير على القسم الثاني في الدورية الذي يعنى بمجال «التحكم بالتلوث وإدارة النفايات»، مشيرا إلى أنه باحث علمي متخصص في المعهد وله العديد من الأبحاث المحكمة المنشورة والكتب وفصول الكتب في مواضيع ذات صلة.



وذكر أن دورية «إدارة البيئة» الصادرة عن دار النشر العالمية Elsevier تعد من أعرق المجلات العلمية المحكمة التي تأسست عام 1973 وتختص بنشر الأبحاث المتعلقة بإدارة النظم البيئية والتلوث والمخلفات والتنمية المستدامة.