القاهرة - خديجة حمودة



أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 575 لسنة 2025 بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ، هم:



أسامة محمد كمال عبدالحميد.



شوقي إبراهيم عبد الكريم موسى علام.



حمدي سند لوزا قريطم



حسني حسن عبد اللطيف أبوزيد



ممدوح محمد شعبان اليماني.



ثروت عبد الباسط محمد الخرباوي.



بهاء الدين أحمد مرسي زيدان.



فارس سعد فام حنضل.



محمد عبد الحي محمد العرابي.



حاتم عزيز سيف النصر



عبدالعزيز محمد سيف الدين السيد.



محمد أحمد عمر هاشم.



محمد لطفي إبراهيم لطفي.



محمد مصطفى كمال عبدالله شهده.



محمد حسام الدين السيد الملاحي.



ياسر محمود عبدالعزيز حسنين.



أحمد سيد عبد الكريم مراد.



خالد أحمد جلال الدين محمد



مهاب السيد محمود السيد.



شريف وديع ناشد سرجيوس.



يوسف السيد يوسف عامر



كريم نبيل مدحت سالم.



جورج سعد غبريال صليب



عبد الدايم محمد عبدالرحمن أحمد نصير.



محمود محمد محمود مسلم



عبد السند حسن محمد يمامة



السيد عبد العال مصطفى كامل عبد المجيد



حازم محمد سليمان عمر.



باسل محمد عادل إبراهيم إمام



حسين أحمد حسين أبو العطا.



عبد الحكيم أحمد عصمت السادات



عصام خليل فوزي أمين الصايغ.



محمد أبو العلا عبد المولى رضوان.



ناجي عبدالفتاح إبراهيم الشهابي.



أيمن حلمي محمد السيد الصفتي.



حسني عطية السيد على سبالة.



أحمد إبراهيم محمد العوضي.



محمد طارق فاروق محمود نصير



عبد الهادي أحمد عبد الهادي القصبي.



محمد نبيل سليمان دعبس.



عماد خليل كامل خليل



أحمد محمد سمير محمد إدريس



محمد علاء الدين عبد النبي.



أشرف عبد الغني السعيد عبد الغني.



محمود سمير عبد الجليل مرسي تركي



زين العابدين كامل سيد عبدالحميد



خالد محمد عبد المنعم قنديل



عباس بهي الدين عباس حزين



أحمد خالد ممدوح يوسف.



شعبان رأفت أحمد عبد اللطيف



هاني مجدي حجاج خليل العتال المطر



سيف محمد سامح زكريا زاهر.



محمد شبانة عبدالعزيز بدوي



مصطفى متولي حسن متولي



تامر تادرس يوسف جرجس.



محمد طارق محمد سعد



الحسن علي عباس عبد السلام



ياسر محمد جلال أحمد توفيق



مصطفى محمود شوكت مصطفى.



ولاء وائل عباس حافظ



مصطفى محمد باز مصطفى



أحمد سمير سيد زكريا.



وسام إسماعيل محمد إسماعيل



نادر ناجي حلمي فؤاد خزام.



فهمي عبد الرؤف فهمي هيكل



أحمد أحمد علي الشعراوي التداول



ياسر فاروق محمد فريد قورة.



حلمي أحمد محمد علي جاويش



عماد صيام عبد الحليم صيام.



محمد سعيد حافظ محمد أحمد الجندي.



هشام مسعد الششتاوي أحمد



بهي الدين نصر محمود زغلول



كريم محمد محمد إمام الشويمي.



محمد السيد محمد الأجرود



عمرو رشاد علي صالح.



عصام محمد العزب مصطفى



حازم حمادة عبدالعزيز درويش



صلاح الدين محمود إبراهيم المعداوي



أحمد السيد سعد تركي.



نشأت صلاح عبد المحسن حتة.



محمد عاطف عمران شریف



زاهر محمد حسن الشقنقيري.



سحر أحمد محمد عبد المنعم نصر.



ميرال جلال محمود فهمي الهريدي



أماني عبدالعزيز محمد فاخر



غادة أحمد محمد البدوي أحمد.



تيسير محمود دهیم محمد.



مروة محمود السيد قنصوة.



نورهان السيد عبدالحميد الشيخ



أميرة سمير نعيم تاوضروس



مروة محمد توفيق واعر سيف.



ريم حسين أحمد فؤاد الصاوي



سحر السيد أحمد محمد.



داليا السيد أحمد السيد الأتربي



محمد محمد عبد اللاه عبد المولى



سلامة سالم سلمان سالم.



أحمد سلام مدخل سليمان



أحمد حسن فرج صالح.



عطية أمحمد سليمان أمحمد.



سليمان سلمان موسى إبراهيم الزملوط.



على ان ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.