

بشرى شعبان



أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د.خالد العجمي أن مشروع منتجع صباح الأحمد لرعاية المسنين مازال مطروحا لدى الجهات المعنية بهدف إقامة شراكة موسعة لتقديم مشروع يليق بدولة الكويت أولا وبشعبها الكريم، مشددا على أن الوزارة تعمل على مدار الساعة لإنجاز هذا المشروع النوعي الذي يأتي ضمن الاعتبارات المستقبلية لإدارة شؤون المسنين.



وأوضح العجمي أن الوزارة تحرص على تنفيذ مشاريع مميزة تسهم في تحسين جودة حياة كبار السن، لافتا إلى أن «منتجع صباح الأحمد» سيكون من الشواهد البارزة في المنطقة وليس فقط داخل دولة الكويت، لما يمثله من نقلة نوعية في الخدمات الاجتماعية والترفيهية المقدمة لهذه الفئة العزيزة.



تصريحات العجمي جاءت على هامش الاحتفال باليوم العربي لكبار السن الذي أقيم بقاعة سلوى الصباح بفندق المارينا، حيث أكد إيمان قيادة الدولة وحكومتها وشعبها بأن رعاية كبار السن ليست عملا إنسانيا فحسب، بل حضارة وأمانة وطنية نابعة من عمق الوفاء لجيل أسس وأعطى فاستحق أن يكرم ويحتفى به. وأشار إلى أن جهود وزارة الشؤون الاجتماعية تنطلق من هذا الإيمان عبر منظومة متكاملة من التشريعات والخدمات والبرامج التي تسهم في تمكين كبار السن ودمجهم في المجتمع، مبينا أن مبادرات الوزارة جاءت امتدادا لهذا النهج الإنساني لتعزيز مكانة كبار السن وتمكينهم من مواصلة عطائهم بالتعاون مع الأسرة والمجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، إدراكا لأن رعايتهم مسؤولية وطنية تتشارك فيها جميع الأطراف.



وأوضح العجمي أن الوزارة تحتفي بجهود إدارة رعاية المسنين لما تقدمه من خدمات متميزة، مشيرا إلى أن عدد المسنين المسجلين في الخدمة المتنقلة يتجاوز 4 آلاف مسن تقدم لهم العديد من الخدمات النوعية، فضلا عن صرف أكثر من 39 ألف بطاقة «أولوية» وإصدار نحو 10 آلاف تصريح لمواقف كبار السن، بما يعكس التوسع في خدمات الرعاية الميدانية. من جانبه، أكد مدير إدارة رعاية المسنين عبدالرحمن العنزي، أن كبار السن هم بركة البيوت وركيزة المجتمع ومنبع الحكمة والخبرة، ومن واجب الجميع صون كرامتهم وتوفير حياة كريمة تليق بمكانتهم. وأضاف العنزي أن إدارة رعاية المسنين في وزارة الشؤون الاجتماعية حرصت على تطوير خدماتها لتشمل الرعاية الإيوائية والخدمات المتنقلة، إلى جانب تعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير بيئة صحية واجتماعية داعمة تلبي احتياجات كبار السن وتضمن اندماجهم الإيجابي في المجتمع. وأشار إلى أن اليوم العربي لكبار السن ليس مجرد مناسبة للاحتفاء، بل هو محطة نؤكد من خلالها أن رعاية كبار السن مسؤولية إنسانية ووطنية مشتركة تتطلب تكاتف الأسرة والمجتمع والمؤسسات كافة.



العجمي: صرف المساعدات.. قريباً



أوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د.خالد العجمي أنه فيما يتعلق بتأخر صرف المساعدات الاجتماعية عن شهر سبتمبر، فالوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لإنجاز الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن، مبينا أن هذا الملف يتطلب تنسيقا دقيقا بين أكثر من جهة لضمان وضوح البيانات وتكاملها. وأضاف «أود أن أطمئن المواطنين بأن المساعدات ستصل إلى مستحقيها قريبا جدا، إذ نعمل بالتعاون مع الجهات المختصة على التدقيق في البيانات لضمان وصولها إلى الفئات المستحقة بدقة وعدالة».