

دارين العلي



في إطار تفعيل مشاريع الطاقة المتجددة، أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن تأهيل 9 تحالفات عالمية لمشروع الدبدبة لتوليد الطاقة الكهربائية، ومشروع الشقايا للطاقة المتجددة (المرحلة الثالثة ـ المشروع الثاني) لإنتاج 500 ميغاواط.



وقالت الهيئة إنه سيتم بعد تحديد موعد طرح المزايدة دعوة الشركات والتحالفات المؤهلة للحصول على وثائق طرح المشروع لتقديم عطاءاتها.



وأوضحت أن هذا الإعلان لا يلزم الهيئة بالانتقال إلى المرحلة التالية أو ترسية المزايدة إذ تحتفظ الهيئة بالحق الكامل في إلغاء المشروع أو إعادة المرحلة مع إجراء ما تراه من تعديلات أو الاستمرار في المشروع بطريقة أخرى في أي وقت دون أدنى مسؤولية عليها أو أي جهة حكومية أخرى.



ولفتت إلى أن تأهيل وطرح هذه المزايدات عبر هيئة مشروعات الشراكة يأتي وفقا لأحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية.



وفي هذا الشأن، قالت مصادر في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إن «الوزارة تعول على تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع الشقايا للمشروعين الأول والثاني المتوقع أن ينتجا 1600 ميغاواط لتعزيز قدرة الوزارة الإنتاجية». وأضافت أن الوزارة تسعى في الوقت نفسه إلى إتمام الإجراءات المتعلقة ببقية مراحل مشروع الشقايا مع الجانب الصيني الذي سيتولى وفقا لمذكرات التفاهم بين البلدين إنجاز المراحل المتبقية من مشروع الشقايا، ومشروع محطة العبدلية.