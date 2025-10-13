أسامة أبوالسعود



أدى صباح أمس 60 قاضيا جديدا اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار د.عادل بورسلي وبحضور رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد أحمد السيد عبدالله الرفاعي ونائب رئيس المحكمة الكلية المستشار خالد العثمان، وذلك بعد صدور قرار بنقلهم من وظيفة وكيل نيابة «ب» للعمل قضاة بالمحكمة الكلية. ويأتي القرار دعما للكوادر الوطنية في السلك القضائي. وكان المرسوم رقم 197 لسنة 2025 صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بتنقلات قضائية ونص على نقل 60 وكيل نيابة (ب) للعمل قضاة من الدرجة الثالثة بالمحكمة الكلية، وهم:



٭ محمد طلال شاهين محمد الهاجري



٭ طلال محمد عبدالله مخيط أبوصليب المطيري



٭ محمد علي حمود منصور الهاجري



٭ عبدالرحمن راتب علي العريفان



٭ حمد عمر عبدالله الشعلان



٭ خالد مساعد جاسم المطر



٭ عبدالرزاق ياسين عبداللطيف العومي



٭ طلال وليد محمد الخاطر



٭ ناصر بدر يعقوب الشلال



٭ راشد عبدالله عبدالعزيز الدعيج



٭ طلال نشمي نادي الرشيدي



٭ سعود طارق محمد الكندري



٭ بدر عبدالجليل ابراهيم المسري



٭ سلمان فهد عبدالله أبوصليب المطيري



٭ علي مساعد خالد الغيث



٭ سارة مطلق حمود المطيري



٭ دلال عبدالله غالب الدوسري



٭ مريم عبدالله حمود الجبري



٭ حنان محمود عبدالعزيز الراشد



٭ عبدالله ياسين حسن حيدر



٭ محمد جاسم أحمد العبدالله



٭ عبدالرحمن فهد عبدالهادي الجويسري



٭ محمد عدنان محمد سالمين



٭ عبدالرحمن محمد مريغ العنزي



٭ مشاري سعد ناصر العجمي



٭ حمد طارق حمد الغيث



٭ عبدالمحسن أحمد عبدالله الجداوي



٭ دانة محمد نجم الشرف



٭ نورة جمال مبارك العصفور



٭ بدر عبدالله بدر يوسف الكندري



٭ مريم عبدالله مرشد العنزي



٭ دلال عيسى حامد بوقمبر



٭ خالد ناصر عبدالله العتيبي



٭ عمر فهد فلاح العتيبي



٭ نور يعقوب محمد البنوان



٭ عبدالعزيز بدر غصاب الزمانان



٭ أفراح ثامر مطلق الجدعي



٭ عبدالرحمن بدر محمد بوهندي العلي



٭ عبدالكريم عادل عبدالرزاق الدوسري



٭ خليفة فيصل خليفة الخليفة



٭ يوسف عبداللطيف سريع السريع



٭ دعيج خليفة عبدالله العصفور



٭ حمد أحمد عبدالله حسين



٭ عائشة وليد ابراهيم المعجل



٭ ريوف أحمد عبدالعزيز الهويدي



٭ محمد وائل محمد الخليفي



٭ عبدالرحمن طارق عبدالرحمن الرويح



٭ فاطمة عبد الصاحب سيد الطبطبائي



٭ عبدالعزيز فؤاد خالد الزويد



٭ عبدالله عيد عايد العازمي



٭ أحمد إبراهيم تركي الوزان



٭ موضي منصور صالح الكريديس



٭ عبدالعزيز حمد ابراهيم العثمان



٭ عبدالرحمن عادل عبدالله المطاوعة



٭ موضي أحمد علي العسعوسي



٭ أحمد ناصر محمود الحسن



٭ إبراهيم سعود عبدالعزيز السمحان



٭ عبدالعزيز جمال محمد الرشيد



٭ أحمد علي أمثيب المطيرات



٭ يوسف فيصل مطلق العدواني